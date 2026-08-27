ஓணம் பண்டிகை: கேரளாவில் மது விற்பனை 8 நாட்களில் இவ்வளவு கோடியா..?

திருவனந்தபுரம்,
கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகை காலத்தின் முதல் 8 நாட்களில் மது விற்பனை சாதனை அளவாக ரூ. 770 கோடியை எட்டியுள்ளது; இது மாநில அரசுக்குச் சொந்தமான 'பெவ்கோ' (Bevco) நிறுவனத்திற்குப் பெரும் வருவாயை ஈட்டித் தந்துள்ளது.
கலால் துறை அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, 10 நாட்கள் கொண்ட ஓணம் பண்டிகை காலத்தின் முதல் 8 நாட்களில் (ஆகஸ்ட் 25ம் தேதி வரை), மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கேரள மாநில மதுபானக் கழக (Bevco) விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் ரூ. 771.29 கோடி மதிப்பிலான மது விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய ஆண்டு ஓணம் பண்டிகை காலத்தின் இதே காலகட்டத்தில், ரூ. 694.96 கோடி மதிப்பிலான மது விற்பனை செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
திருவோணத்திற்கு முந்தைய நாளான 'உத்ராடம்' அன்று (ஆகஸ்ட் 25ம் தேதி), பெவ்கோ விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் ரூ. 126.31 கோடி மதிப்பிலான மது விற்பனை செய்யப்பட்டது; இது முந்தைய ஆண்டின் ரூ. 137.64 கோடி விற்பனையுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவு என்று அதிகாரிகள் கூறினர்.
கடந்த ஆண்டு ஓணம் பண்டிகை காலத்தில் பெவ்கோ ரூ.826.38 கோடி மதிப்பிலான மது விற்பனையைப் பதிவு செய்திருந்தது; இந்த ஆண்டு விற்பனை அந்த அளவைத் தாண்டும் என்று அதிகாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
பெவ்கோ (BEVCO) என்பது கேரள அரசின் முழு உரிமையிலான நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம் மாநிலத்தில் இந்திய தயாரிப்பு வெளிநாட்டு மதுபானம் (IMFL), பீர், ஒயின், வெளிநாட்டு தயாரிப்பு வெளிநாட்டு மதுபானம் (FMFL) மற்றும் வெளிநாட்டுத் தயாரிப்பு ஒயின் (FMW) ஆகியவற்றை கொள்முதல் செய்து விற்பனை/விநியோகம் செய்யும் பொறுப்பை கொண்டுள்ளது.