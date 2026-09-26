தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் பயங்கரம்: செவிலியர் வெட்டிக்கொலை

ஜெயஸ்ரீயின் உடல் அங்குள்ள முட்புதர் ஒன்றில் இருந்து ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்டது.
புதுச்சேரியில் பயங்கரம்: இளம் பெண் செவிலியர் வெட்டிக்கொலை
ஜெயஸ்ரீ
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புதுச்சேரி,

புதுச்சேரி வில்லியனூர் பகுதியில் 21 வயது செவிலியர் ஜெயஸ்ரீ மர்ம நபர்களால் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முட்புதரில் சடலம்

புதுச்சேரி வில்லியனூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயஸ்ரீ (வயது 21). இவர் நெல்லித்தோப்பில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணிபுரிந்து வந்தார். இந்த நிலையில், ஜெயஸ்ரீ வில்லியனூர் அருகே மர்ம நபர்களால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். அவரது உடல் அங்குள்ள முட்புதர் ஒன்றில் இருந்து ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்டது.

காதல் விவகாரத்தில் கொலையா?

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வில்லியனூர் போலீசார், ஜெயஸ்ரீயின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், இந்த கொலைக்கு காதல் விவகாரமே காரணம் என்ற திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தீவிர விசாரணை

தப்பியோடிய மர்ம நபர்களை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜெயஸ்ரீயை காதலித்த நபர் யார், அவருடன் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக இந்த கொலை நடந்ததா, அல்லது ஒருதலை காதலால் இந்த விபரீதம் நிகழ்ந்ததா என்ற கோணத்தில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

செவிலியர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் புதுச்சேரியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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