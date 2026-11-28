சண்டிகர்,
மாடி பால்கனியிலிருந்து தவறி விழுந்து மின்கம்பத்தின் உச்சியில் சிக்கிய நாயை இளைஞர் ஒருவர் தன் உயிரைப் பணயம் வைத்துக் காப்பாற்றிய நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள குடியிருப்பு ஒன்றின் மேல் மாடி பால்கனியிலிருந்து நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) பழுப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறச் செல்லப்பிராணி நாய் ஒன்று எதிர்பாராத விதமாகத் தவறி விழுந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாகத் தரையில் விழாமல், வீட்டிற்கு மிக அருகிலிருந்த தெருவிளக்கு மின்கம்பத்தின் உச்சியில் அந்த நாய் சிக்கிக்கொண்டது. அதிக உயரத்தில் இருந்ததால் கீழே இறங்க முடியாமல் பயத்தில் நடுங்கியபடியே அந்த நாய் தவித்துக் கொண்டிருந்தது.
சம்பவம் நடந்த சமயத்தில், அந்த வழியாக வட இந்தியத் திருமணங்களில் நடைபெறும் பாரம்பரிய இரவு நேர நிகழ்வான 'ஜாகோ' ஊர்வலத்திற்குக் குழுவினர் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது மின்கம்பத்தின் உச்சியில் நாய் ஒன்று உயிருக்குப் போராடியபடி சிக்கியிருப்பதை அவர்கள் கவனித்தனர். இதைக் கண்டதும் அப்பகுதி மக்களும், நாயின் உரிமையாளரும் பதற்றமடைந்தனர்.
நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த ஊர்வலக் குழுவைச் சேர்ந்த மோஹித் என்ற இளைஞர், சிறிதும் தயங்காமல் உடனடியாக அந்த மின்கம்பத்தின் மீது ஏறினார். மின்சாரக் கம்பிகள் மற்றும் உயரத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் கம்பத்தின் உச்சிக்குச் சென்ற அவர், பயத்திலிருந்த நாயை மிகவும் லாவகமாகத் தன் கைகளில் ஏந்திக்கொண்டார். பின்னர், ஒரு கையால் நாயைப் பிடித்தபடியே மிகவும் பாதுகாப்பாக கீழே இறங்கி வந்தார்.
கீழே இறங்கியவுடன், பதற்றத்துடன் காத்திருந்த நாயின் உரிமையாளரிடம் அதனைப் பத்திரமாக ஒப்படைத்தார். இந்த சம்பவம் குறித்த காணொளி, சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. அந்த இளைஞரின் துணிச்சலையும், வாயில்லா ஜீவன் மீது அவர் காட்டிய மனிதாபிமானத்தையும் இணையவாசிகள் வெகுவாகப் பாராட்டி வருகின்றனர்.