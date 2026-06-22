’ஆரோக்கியமாக வாழ பிரார்த்திக்கிறேன்..’ முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து

புதுடெல்லி,
முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
சினிமாவில் உச்ச நடிகராக இருந்து, அரசியலிலும் பெரும் விசில் புரட்சியை ஏற்படுத்தி, தற்போது தமிழக முதல்-அமைச்சர் நாற்காலியை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் விஜய். அவர் இன்று தனது 52-வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு சினிமா பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் என பலர் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், ”தமிழக முதல்-அமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். அவர் நீண்ட மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழப் பிரார்த்திக்கிறேன்.” என்று அதில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.