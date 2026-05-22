இந்தியா-சைப்ரஸ் இடையே 6 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து

புதுடெல்லி,
சைப்ரஸ் நாட்டின் அதிபர் கிறிஸ்டோடோலிடிஸ், பிரதமர் மோடி பேச்சு வார்த்தையை தொடர்ந்து இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. புத்தாக்கம், தொழில்நுட்பம், கல்வி மற்றும் கலாசாரம் ஆகிய துறைகளில் ஆழமான ஒத்துழைப்பை வழங்குவதற்காக இரு தரப்பினரும் 6 ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டனர்.
பயங்கரவாத எதிர்ப்புக்கான ஒரு கூட்டுப் பணிக் குழுவை அமைப்பது குறித்த ஒப்பந்தமும் இதில் அடங்கும். மேலும், இடம் பெயர்வு மற்றும் இயக்கம் குறித்த ஒரு விரிவான கூட்டாண்மையை விரைவில் முடிவுக்குக் கொண்டுவரவும் ஒப்புக்கொண்டனர். தொடர்ந்து இருதரப்பும் இணைந்து 5 ஆண்டு கால பாதுகாப்பு ஒத்தழைப் புக்கான திட்ட வரைவை வெளியிட்டன.