விமானப்படை வீரர்களை எண்ணி இந்தியா பெருமிதம் கொள்கிறது: பிரதமர் மோடி

புது டெல்லி,
விமானப்படை வீரர்களால் இந்தியா பெருமை கொள்கிறது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பை பாராட்டும் விதமாக அக்டோபர் 8-ந்தேதி ஆண்டுதோறும் விமானப்படை தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. விமான படையினர் இயற்கை பேரிடர் காலத்தில் மீட்பு பணிகளிலும், நாட்டைப் பாத்துகாக்கும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இன்று (வியாழக்கிழமை) விமானப்படை தினத்தை முன்னிட்டி, பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-
விமானப்படை வீரர்களைக் கண்டு இந்தியா பெருமை கொள்கிறது; விமானப்படை தினத்தில், நமது வான்பரப்பைப் பாதுகாப்பதில் அவர்கள் காட்டும் துணிச்சலையும் அர்ப்பணிப்பையும் நாம் போற்றுகிறோம்.
இவ்வாறு, அதில் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.