2028-க்குள் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா 3-வது இடம் பிடிக்கும் - பிரதமர் மோடி திட்டவட்டம்

9-வது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய உள்ள நிர்மலா சீதாராமனுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
2028-க்குள் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா 3-வது இடம் பிடிக்கும் - பிரதமர் மோடி திட்டவட்டம்
புதுடெல்லி,

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கியது. ஆண்டின் முதல் கூட்டம் என்பதால் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு உரையாற்றினார். இதற்காக நாடாளுமன்றம் வந்த அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் இரு அவைகளின் கூட்டுக்கூட்டத்தில் அவர் உரை நிகழ்த்தினார்.

இந்நிலையில் இன்று நடைபெற்று வரும் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கு முன்பாக செய்தியாளர்களிடம் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:-

குடிமக்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் மற்றும் இந்தியாவின் வளர்ச்சிப் பயணத்தை விரைவுபடுத்துதல் குறித்து அர்த்தமுள்ள விவாதங்கள் இரு அவைகளிலும் நடைபெற வேண்டும். நாடாளுமன்றத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்களை நடத்த எம்.பி.க்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும். மக்களின் குரலுக்கு மதிப்பு அளிக்கும் விதமாக நாடாளுமன்றம் திகழ வேண்டும். பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் மிக மிக முக்கியமானது. இந்தியாவின் வளர்ச்சியை மனதில் வைத்து எம்.பி.க்கள் செயல்பட வேண்டும்.

ஜனாதிபதியின் நேற்றைய உரை 140 கோடி இந்தியர்களின் நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடாகவும், அவர்களின் திறன் மற்றும் அவர்களின் விருப்பங்களின் ஓவியத்தின், குறிப்பாக இளைஞர்களின் விளக்கமாகவும் அமைந்தது.

அனைத்து எம்.பி.க்களுக்கும், அவர்களை வழிநடத்தும் வகையில் ஜனாதிபதி பல விஷயங்களைக் கூறினார். கூட்டத்தொடரின் தொடக்கத்திலும் 2026-ம் ஆண்டிலும், ஜனாதிபதி வெளிப்படுத்திய எதிர்பார்ப்புகள் - அனைத்து எம்.பி.க்களும் இதை தீவிரமாக எடுத்துக் கொண்டார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்.

21-ம் நூற்றாண்டின் கால் பகுதி கடந்துவிட்டது. இது அடுத்த காலாண்டின் தொடக்கமாகும். 2047-ம் ஆண்டுக்கான விக்ஸித் பாரதத்தின் இலக்கை அடைய, இந்த 25 ஆண்டுகளின் முக்கியமான கட்டம் தொடங்கிவிட்டது. இந்த நூற்றாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. நிர்மலா சீதாராமன் தொடர்ந்து 9வது முறையாக நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் நாட்டின் முதல் பெண் நிதியமைச்சர் ஆவார். இது நாட்டின் நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் ஒரு பெருமைமிக்க தருணமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

2028-க்குள் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா 3-வது இடம் பிடிக்கும். நீண்ட கால பிரச்சனை என்ற நிலை மாறி நீண்ட கால தீர்வு என்ற நிலையை எட்டியிருக்கிறோம். மனித வளத்தை மனதில் வைத்தே அனைத்து திட்டங்களையும் மத்திய அரசு நிறைவேற்றுகிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

