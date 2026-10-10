சவுதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவையை தற்காலிகமாக ரத்து செய்த இந்திய விமான நிறுவனங்கள்

டெல்லி,
சவுதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவையை இந்திய விமான நிறுவனங்கள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்துள்ளன.
ஏமனில் அரசுப்படையினருக்கும், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக மோதல் நிலவி வருகிறது. இந்த உள்நாட்டுப்போரில் அரசுப்படையினருக்கு சவுதி அரேபியாவும், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஈரானும் ஆதரவு அளித்து வருகின்றன.
ஈரான், சவுதி அரேபியா இடையே பல ஆண்டுகளாக மோதல் போக்கு நிலவி வரும் நிலையில் ஏமனில் இரு நாடுகளும் மறைமுக மோதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
இதனிடையே, ஏமனில் உள்நாட்டுப்போர் கடந்த சில வாரங்களாக தீவிரமடைந்து வருகிறது. அரசுப்படையினரும், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களும் தொடர்ந்து மோதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த மோதலின்போது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அவ்வப்போது சவுதி அரேபியா மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். இந்த தாக்குதலுக்கு சவுதி தலைமையிலான கூட்டுப்படையினர் பதிலடி தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் கடந்த புதன்கிழமை சவுதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள கிங் கலீத் சர்வதேச விமான நிலையம் மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தினர். இந்த தாக்குதலில் விமான கேப்டன் உள்பட 3 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், உள்நாடு, வெளிநாடுகளை சேர்ந்த பயணிகள் பலர் காயமடைந்தனர். இந்த தாக்குதலை தொடர்ந்து சவுதி அரேபியாவில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.
இந்நிலையில், சவுதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவையை இந்திய விமான நிறுவனங்கள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்துள்ளன. அந்த வகையில் சவுதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவையை ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனம் 14ம் தேதி வரை ரத்து செய்துள்ளது. அதேபோல், வரும் 15ம் தேதி வரை சவுதி அரேபியாவுக்கு விமான சேவை இயக்கப்படாது என்று ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
அதேபோல், சவுதி அரேபியாவுக்கு நாளை வரை விமான சேவை கிடையாது என்று ஆகாசா ஏர் விமான நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. சவுதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவையை இந்திய விமான நிறுவனங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளதால் பயணிகள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.