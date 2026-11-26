ஐதராபாத்,
இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.) தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட காவல் நிலையம் தெலுங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத்தில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. காவல்துறையின் அன்றாடப் பணிகளை நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்தப் புதிய முயற்சி முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐதராபாத்தில் உள்ள பஞ்சகுட்டா பகுதியில் இந்த ஏ.ஐ. காவல் நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான தொழில்நுட்பப் பணிகளை தெலுங்கானா மாநில டிஜிபி சி.வி. ஆனந்த் மற்றும் ஐதராபாத் மாநகர காவல் ஆணையர் மகேஷ் முரளிதர் பகவத் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் காவல் நிலையத்தின் பல்வேறு பணிகளிலும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.
குறிப்பாக, பொதுமக்களிடமிருந்து புகார்களைப் பெறுதல், புகார்களைப் பதிவு செய்தல், வழக்கு விசாரணைக்குத் தேவையான ஆவணங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் ஒருங்கிணைக்கப்பட உள்ளது.
காவலர்கள் தங்களது அன்றாடப் பணிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றனர் என்பதையும் உயர் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். இதன் மூலம் காவல்துறையின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ளவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
முதற்கட்டமாக முன்னோடித் திட்டமாக இந்த ஏ.ஐ. காவல் நிலையம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான தொழில்நுட்பப் பணிகள் நிறைவடைந்ததும் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கி வைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த முயற்சி நடைமுறைக்கு வரும்போது, காவல்துறையின் பணிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு புதிய கட்டத்தை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.