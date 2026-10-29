4-வது ராக்கெட்டில் மனிதரை விண்ணுக்கு அனுப்ப திட்டம்; இஸ்ரோ தலைவர் தகவல்

சென்னை
4-வது ராக்கெட்டில் மனிதரை விண்ணுக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது என இஸ்ரோ தலைவர் தெரிவித்து உள்ளார்.
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலுள்ள 2-வது ஏவுதளத்தில் இருந்து நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) இரவு 11.51 மணிக்கு ஜி.எஸ்.எல்.வி.-எப்18 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. இதில் வழிகாட்டுதல் சேவைக்காக என்.வி.எஸ்-03 செயற்கைக்கோள் பயணிக்க இருக்கிறது.
ஜி.எஸ்.எல்.வி. வகை ராக்கெட்டுகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ கவுண்ட்டவுன், ஏவுவதற்கு சுமார் 24 அல்லது 26 மணி நேரத்திற்கு முன்பு தொடங்கும். அந்த வகையில், இந்த ராக்கெட்டுக்கான கவுண்ட்டவுன் இன்று இரவு அல்லது நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) அதிகாலையில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கான பணிகளில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்ரோ) விஞ்ஞானிகள் விண்ணில் உள்ள கண்' என்று அழைக்கும் 'ஈ.ஓ.எஸ்-05' செயற்கைக்கோள், இந்தியாவின் முதல் புவி ஒத்திசைவு பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளாகும். இந்த செயற்கைக்கோள் ஜி.எஸ்.எல்.வி எப்-17 ராக்கெட் மூலம் கடந்த செப்டம்பர் 8-ந்தேதி புவி-ஒத்திசைவு சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது.
தற்போது அங்கிருந்து படங்களை அனுப்பத்தொடங்கியுள்ளது. உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட கிரையோஜெனிக் என்ஜினை கொண்ட இந்த ஜி.எஸ்.எல்.வி மார்க்-2 ரக ராக்கெட்டுகள், கடந்த 2021-ம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ந்து 6 முறை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனையொட்டி, இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வழிபாடு செய்தார். இதன்பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ககன்யான் திட்டத்தின் முதல் ராக்கெட் இந்த ஆண்டே விண்ணில் செலுத்தப்படும் என்று கூறினார். முதலில் 3 ஆளில்லா ராக்கெட்டுகள் ஏவப்பட்டு, அவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் தரவுகளின் அடிப்படையில் 4-வது ராக்கெட்டில் மனிதர் விண்ணுக்கு அனுப்பப்படுவார் என்றும் கூறினார்.