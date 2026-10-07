ஜார்க்கண்ட் முதல்-மந்திரியின் தாயார் காலமானார்

ராஞ்சி,
ஜார்க்கண்ட் முதல்-மந்திரி ஹேமந்த் சோரனின் தாயார் இன்று காலமானார்.
ஜார்க்கண்ட் முதல்-மந்திரி ஹேமந்த் சோரன். இவர் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோச்சா கட்சியின் தலைவர் ஆவார். இதனிடையே, ஹேமந்த் சோரனின் தாயார் ரூபி . இவர் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோச்சா கட்சியின் நிறுவனரும், மறைந்த எம்.பி. சிபு சோரனின் மனைவி ஆவார்.
இதனிடையே, வயது முதிர்வு , உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட ரூபி கடந்த சில நாட்களாக ராஞ்சியில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ரூபி இன்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். ஜார்க்கண்ட் முதல்-மந்திரி ஹேமந்த் சோரனின் தாயார் ரூபி மறைந்த நிலையில் அரசியல் கட்சியினர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.