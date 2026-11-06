இந்தியா-அமெரிக்க முப்படைகளின் கூட்டுப் பயிற்சி விசாகப்பட்டினத்தில் நிறைவு

விசாகப்பட்டினம்,
இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளின் முப்படைகளும் இணைந்து நடத்திய 5-வது ‘டைகர் ட்ரையம்ப்’ (TIGER TRIUMPH) கூட்டு பேரிடர் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பயிற்சி விசாகப்பட்டினத்தில் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது. கடந்த அக்டோபர் 31-ம் தேதி தொடங்கிய இப்பயிற்சி, நவம்பர் 5-ம் தேதி வரை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டுப் பயிற்சியில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளையும் சேர்ந்த தரைப்படை, கடற்படை மற்றும் விமானப்படை ஆகிய முப்படைகளின் வீரர்களும் மிக உற்சாகத்துடன் பங்கேற்றனர்.
பயிற்சியின் போது, எதிர்பாராத இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படும் காலங்களில் இரு நாடுகளும் இணைந்து கூட்டு பேரிடர் மீட்பு பணிகளை எவ்வாறு திட்டமிடுவது, அதனை களத்தில் எப்படி செயல்படுத்துவது மற்றும் கடல்சார் கூட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது எப்படி என்பது குறித்து வீரர்களுக்கு தீவிர பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
இதுமட்டுமன்றி, தற்போதைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கிய சவாலாக விளங்கும் இணையப் பாதுகாப்பு (Cyber Security) மற்றும் அவசர மருத்துவ சேவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இரு நாட்டு நிபுணர்களும் தங்களின் அனுபவங்களையும், சிறந்த நடைமுறைகளையும் பரஸ்பரம் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
கடந்த 2019-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த ‘டைகர் ட்ரையம்ப்’ கூட்டுப் பயிற்சியானது, இந்தியா - அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ராணுவ ஒத்துழைப்பை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதையும், ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டு திறனை மேம்படுத்துவதையும் முக்கிய நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
மேலும், இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மையை வலுப்படுத்த இரு நாடுகளும் கொண்டுள்ள அசைக்க முடியாத உறுதிப்பாட்டை இந்த 5-வது கூட்டுப் பயிற்சி மீண்டும் ஒருமுறை உலகிற்கு பறைசாற்றியுள்ளது.