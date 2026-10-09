திருப்பதிக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு வழிகாட்ட ‘கருடா மேப்’ செயலி அறிமுகம்

திருப்பதி,
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் யாருடைய உதவியும் இன்றி, தாங்கள் செல்ல வேண்டிய இடங்களை மிக எளிதாகச் சென்றடையும் வகையில் ‘கருடா மேப்’ என்ற புதிய செயலியை திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. திருமலை தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் வழங்கும் வகையில் இந்த டிஜிட்டல் வழிகாட்டி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த செயலியில் பக்தர்கள் தாங்கள் செல்ல விரும்பும் இடத்தின் பெயரை தட்டச்சு செய்தோ அல்லது தங்களது குரல் பதிவு மூலமாகவோ எளிதாகத் தேடிக் கண்டறியலாம். உதாரணமாக, தலைமுடி காணிக்கை செலுத்த விரும்பும் பக்தர்கள் 'கல்யாண கட்டா' என்று பதிவிட்டால், திருமலையில் உள்ள அனைத்து கல்யாண கட்டாக்களின் விவரங்கள் மற்றும் அங்கு செல்வதற்கான துல்லியமான வழித்தடங்கள் திரையில் தோன்றும்.
குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு நடந்து சென்றால் எவ்வளவு தூரம், வாகனத்தில் சென்றால் எவ்வளவு தூரம், மற்றும் சென்றடைய எவ்வளவு நேரம் ஆகும் போன்ற விவரங்களை இந்தச் செயலி துல்லியமாகக் கணக்கிட்டுக் கூறுகிறது. மேலும், பக்தர்கள் மிகக் குறைந்த நேரத்தில் எளிதாகச் சென்றடையக்கூடிய மாற்று வழிகளையும் இது பரிந்துரைக்கும்.
பக்தர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு முக்கிய இடங்களின் தகவல்கள் இதில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன:
• தரிசனங்களுக்கான நுழைவு வழிகள் & கியூ வளாகங்கள்
• லட்டு விற்பனை மையங்கள் & தங்கும் விடுதிகள்
• இலவச அன்னப்பிரசாத மையங்கள் & உணவு விடுதிகள்
• குடிநீர், மருத்துவம் மற்றும் அவசர உதவி மையங்கள்
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வரும் 12-ஆம் தேதி முதல் 20-ஆம் தேதி வரை நவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழா விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது. இதனால் திருமலையில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும் என்பதால் தேவஸ்தானம் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
குறிப்பாக, பிரம்மோற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வான கருட வாகன சேவை நாளில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திரள வாய்ப்புள்ளதால், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு வாகனங்கள் அனைத்தும் திருப்பதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டு, திருமலைக்கு வாகன போக்குவரத்து தீவிரமாக கட்டுப்படுத்தப்பட உள்ளது.
பிரம்மோற்சவ விழா நடக்கும் நாட்களில் சாதாரண பக்தர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் வகையில், வி.ஐ.பி. பிரேக் தரிசனம் மற்றும் அனைத்து விதமான கட்டண ஆர்ஜித சேவைகளும் முற்றிலுமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
திருமலைக்கு வரும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு இந்த ‘கருடா மேப்’ செயலி ஒரு மிகச்சிறந்த டிஜிட்டல் வழிகாட்டியாக அமைந்து, அவர்களது ஆன்மீகப் பயணத்தை மேலும் எளிதாக்கும் எனத் தேவஸ்தான அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.