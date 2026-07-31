தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு, முன்னேறுவோம் - இன்ஸ்டாவில் வீடியோ வெளியிட்ட பிரதமர் மோடி

புதுடெல்லி,
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வீடியோவில் அவர் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
இன்று உங்களுடன் பேச வேண்டும் என்று எனக்குத் தோன்றியது. ஜந்தர் மந்தரில் என்ன நடந்தது என்பதை நாடும், உலகமும் பார்த்தன. சில குழந்தைகள் மிகவும் கீழ்த்தரமான மற்றும் இழிவான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தினர்; அவை எந்தவொரு நாகரிக சமூகத்திற்கும் பொருந்தாத வார்த்தைகள். நான் தனிப்பட்ட முறையில் நிந்திக்கப்பட்டேன், எனது மறைந்த தாயாரும் நிந்திக்கப்பட்டார். அது உண்மையிலேயே ஒரு அருவருப்பான காட்சியாக இருந்தது.
இருப்பினும், குழந்தைப் பருவத்தில் தவறுகள் நடப்பதுண்டு. மேலும் அந்த தவறுகளைத் திருத்திக்கொள்ள குழந்தைப் பருவம் ஒரு வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது; அதுதான் இளமையின் இயல்பு. எனவே, சமூகத்தில் நிலவும் சீற்றத்தை என்னால் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. நமது மகள்கள் இதுபோன்ற வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதைப் பார்ப்பது ஒரு கலாசார அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது. இருப்பினும், இந்த குழந்தைகளை அரவணைத்து அவர்களுக்குச் சரியான பாதையைக் காட்ட வேண்டிய நேரம் இது. அவர்கள் வழிதவறிவிட்டனர், அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது நமது கடமை.
அவர்களைத் தண்டிப்பதோ, நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு இழுப்பதோ எதுவும் நிலைமையை மாற்றாது. நான் அவர்களை மன்னிக்க விரும்புகிறேன். சமூகமும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சில நேரங்களில், நமது பற்களே நமது நாக்கை கடிப்பது உண்டு. அதற்காக நாம் பற்களை உடைத்துக் கொள்வதில்லை; ஏனெனில், பற்களும், நாக்கும் நமக்கு சொந்தமானவை. அதுபோல இந்த குழந்தைகளும் நமக்கு சொந்தமானவர்கள். அவர்களுக்கு சரியான பாதையைக் காட்டுவது நமது கடமை. வழிதவறியவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது கடினம், ஆனால் அது நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பணி.
நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து முன்னேறுவோம். நமது தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக் கொள்வோம். நமது கனவுகளைத் துரத்திச் செல்வோம். நாடு முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது, மேலும் வளர்ச்சி அடையத் தயாராக உள்ளது. நீங்களும் முன்னேற வேண்டும் என்பதே எனது கனவு. நான் உங்களுக்காக வாழ்கிறேன்; உங்கள் ஒளிமயமான எதிர்காலத்திற்காக என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். வாருங்கள், நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து நாட்டை முன்னேற்றுவோம். தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு, முன்னேறுவோம். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.