‘பயணிகளின் வசதி, கண்ணியத்தை கருத்தில் கொண்டு முடிவுகளை எடுங்கள்’ - ரெயில்வே அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதி அறிவுறுத்தல்

புதுடெல்லி,
இந்திய ரெயில்வே துறையின் பயிற்சி அதிகாரிகள் குழுவினர் டெல்லி ஜனாதிபதி மாளிகையில் இன்று ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவை சந்தித்து பேசினர். அவர்களிடம் பேசியபோது ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு கூறியதாவது;-
“இந்திய ரெயில்வே, உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் சிக்கலான வலையமைப்புகளில் ஒன்றாகும். அது பயணிகளையும், பொருட்களையும் மட்டுமல்லாமல், கோடிக்கணக்கான மக்களின் லட்சியங்களையும் சுமந்து செல்கிறது.
இந்த அமைப்பை நிர்வகிக்க உங்களுக்கு தொழில்நுட்பத் திறன் மட்டுமல்ல, நேர்மை, இரக்கம் மற்றும் ஆழ்ந்த பொறுப்புணர்வும் தேவைப்படும். பயணிகளின் பாதுகாப்பு, வசதி மற்றும் கண்ணியத்தை மையமாகக் கொண்டு நீங்கள் எப்போதும் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும்.
ரெயில் பாதைகளும், நெடுஞ்சாலைகளும் வெறும் போக்குவரத்து அமைப்புகள் மட்டுமல்ல; அவை பொருளாதார விரிவாக்கம், சமூக ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கான கருவிகளாகும். ஒரு ரெயில் தொலைதூர கிராமத்தை அடையும்போதோ அல்லது ஒரு நெடுஞ்சாலை தொலைதூரப் பகுதியை இணைக்கும்போதோ, அது அப்பகுதிகளின் சமூக-பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மகத்தான வாய்ப்புகளைத் திறக்கிறது.
உள்கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்குவது, மின்மயமாக்கலை விரிவுபடுத்துவது, மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அமைப்புகளை அறிமுகப்படுத்துவது மற்றும் பயணிகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்துவது என, எதிர்காலத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ரெயில்வே தன்னை மாற்றியமைத்து வருகிறது. இந்த மாற்றத்திற்கு நீங்கள் திறம்பட பங்களிக்கலாம்.
ஒரு செயல்திறன் மிக்க அமைப்பு, அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாகவும், விளிம்புநிலை மக்கள் அணுகக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். யாரும் பின்தங்கிவிடாத வளர்ச்சியே உண்மையான வளர்ச்சியாகும். வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை நோக்கிய பயணத்தில் இவை இன்றியமையாத அடித்தளக் கற்கள் ஆகும். மேலும் இந்த மாற்றத்தில் இளம் அதிகாரிகளான நீங்கள் ஒரு முக்கியப் பங்காற்றுவீர்கள்.”
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.