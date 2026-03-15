உத்தரபிரதேசம்: இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞர் - அதிர்ச்சி சம்பவம்

லக்னோ,

உத்தரபிரதேச மாநிலம் பாலியா மாவட்டம் டொலா புல்வாரி கிராமத்தை சேர்ந்த இளைஞர் கிருஷ்ண ராஜ்பார் (வயது 24). இவருக்கும் அதே பகுதியை சேர்ந்த 25 வயது இளம்பெண்ணுக்கும் இடையே கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்குமுன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறியுள்ளது.

இதையடுத்து திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி இளம்பெண்ணை கிருஷ்ண ராஜ்பார் பல முறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். இதில் இளம்பெண் கர்ப்பமான நிலையில் தான் தற்போது வேலையில்லாமல் இருப்பதால் குழந்தையை வளர்ப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும் எனக்கூறி கருவை கலைக்குமாறு ராஜ்பார் கூறியுள்ளார். இதைநம்பிய இளம்பெண் மாத்திரை உட்கொண்டு கருவை கலைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், திருமணம் செய்துகொள்வதாகக்கூறி காலம்தாழ்த்தி வந்ததால் இளம்பெண் கடந்த சில நாட்களுக்குமுன் ராஜ்பார் வீட்டிற்கு சென்று இதுகுறித்து விவாதித்துள்ளார். அப்போது, ராஜ்பாரும் அவரது குடும்பத்தினரும் இளம்பெண்ணை கொலை செய்துவிடுவோம் என்று மிரட்டியுள்ளனர். மேலும், இளம்பெண்ணை கடுமையாக தாக்கி வீட்டை விட்டு வெளியாகியுள்ளனர்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த இளம்பெண் திருமணம் செய்துகொள்வதாக ஏமாற்றி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ராஜ்பார் மீது போலீசில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் ராஜ்பாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

Related Stories

No stories found.
