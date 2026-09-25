சிக்கிமில் பயங்கர நிலச்சரிவு- வீடுகள், சாலைகள் சேதம்

சிக்கிம் மாநிலத்தில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், ரிம்பி கிராமத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர நிலச்சரிவின் காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மேற்கு சிக்கிமின் கியால்ஷிங் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட ரிம்பி பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. மலைப்பகுதியில் இருந்து மண், பாறைகள் மற்றும் கட்டிட இடிபாடுகள் சரிந்து கீழ்நோக்கி பெருக்கெடுத்து செல்லும் காட்சிகள் காணொலியில் பதிவாகியுள்ளன. வீடுகள், சாலைகள் நிலச்சரிவால் சேதம் அடைந்துள்ளன. எனினும், அதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை.
ரிம்பி பகுதியில் உள்ள கான்கிரீட் பாலம் ஒன்று சேதமடைந்து அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளது. கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவு தொடர்ந்து, ரிம்பியில் உள்ள 28 வீடுகளைச் சேர்ந்த 128 பேர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.நிலச்சரிவு ஏற்படும் பகுதிகள், மண் மற்றும் இடிபாடுகள் குவிந்துள்ள இடங்கள், ஆறுகள் மற்றும் நீரோடைகளின் அருகே பொதுமக்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். கனமழை பெய்யும் நேரங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.