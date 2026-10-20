திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் அமைச்சர் கீர்த்தனா சாமி தரிசனம்

திருப்பதி,
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா இன்று தனது குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
திருமலையில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு இன்று சென்ற அமைச்சர் கீர்த்தனா, தனது குடும்பத்தினருடன் ஏழுமலையானை வழிபட்டார். திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நாள்தோறும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
அரசியல் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்களும் அவ்வப்போது கோவிலுக்கு வந்து ஏழுமலையானை வழிபடுவது வழக்கமாக உள்ளது. அந்த வகையில், தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா இன்று தனது குடும்பத்தினருடன் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.