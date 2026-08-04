தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் வெள்ள மீட்பு பணியில் கவிழ்ந்த படகு... பத்திரமாக மீட்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏ.

வெள்ளத்தில் தத்தளித்த அனைவரையும் வீரர்கள் மீட்டு பத்திரமாக கரை சேர்த்தனர்.
கவிழ்ந்த படகு
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ஆலப்புழா,

கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டம் குட்டநாடு பகுதியில், வெள்ள மீட்பு பணிகளுக்காக எம்.எல்.ஏ. மற்றும் தன்னார்வலர்கள் சென்ற படகு திடீரென விபத்தில் சிக்கி கவிழ்ந்தது.படகில் இருந்த அனைவரும் நல்வாய்ப்பாக மற்றும் பெரும் அதிர்ஷ்டமாக உடனடியாக பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.

வெள்ளக்காடு

கேரள மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் ஆறுகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் வெள்ள நீர், தாழ்வான பகுதியான குட்டநாடு பகுதிக்குள் புகுந்தது. குடியிருப்புகள், சாலைகள் என அனைத்து இடங்களையும் வெள்ளம் சூழ்ந்து தனித்தீவாக காட்சியளிக்கிறது. வீடுகளுக்குள் நீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் தங்களது உடைமைகளை இழந்து கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

ஆய்வுக்கு சென்றபோது விபத்து

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளை நேரில் பார்வையிட உள்ளூர் எம்.எல்.ஏ. மற்றும் அதிகாரிகள் முடிவு செய்தனர்.அதன்படி, எம்.எல்.ஏ. உடன் சில தன்னார்வலர்களும் மீட்பு பணிக்காக ஒரு படகில் பயணித்தனர். வெள்ள நீர் வேகமாக பாய்ந்தோடிய நிலையில், எதிர்பாராத விதமாக படகு திடீரென நிலைதடுமாறி தண்ணீரில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

மீட்புக்குழு

படகு கவிழ்ந்ததை கண்டு கரையில் இருந்தவர்களும், அருகில் இருந்த மீட்புக்குழுவினரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். எனினும், சற்றும் தாமதிக்காமல் தண்ணீரில் தத்தளித்த எம்.எல்.ஏ. மற்றும் தன்னார்வலர்களை மீட்க உடனடி நடவடிக்கையில் இறங்கினர். மிக துரிதமாக செயல்பட்ட வீரர்கள், தத்தளித்த அனைவரையும் மீட்டு பத்திரமாக கரை சேர்த்தனர்.இந்த விபத்தில் யாருக்கும் எந்தவித காயமும் ஏற்படவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

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