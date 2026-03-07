இந்தியாவின் பணக்காரர்கள் பட்டியல்; முகேஷ் அம்பானி தொடர்ந்து முதலிடம்

ஹுருன் வெளியிட்ட இந்தியாவின் பணக்காரர்கள் பட்டியலில், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி இந்த ஆண்டும் முதலிடத்தில் உள்ளார்.ஹுருன் அறிக்கையின்படி, அம்பானி குடும்பத்தின் சொத்து மதிப்பு கடந்த ஆண்டில் 9 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.9.8 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவுடன் சேர்ந்து, ஆசியாவின் பணக்காரர்களிலும் முகேஷ் அம்பானி முதலிடத்தில் உள்ளார்.
உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் அவர் 17-வது இடத்தில் உள்ளார். இதற்கிடையில், ரூ.7.5 லட்சம் கோடி நிகர சொத்து மதிப்புள்ள கவுதம் அதானி குடும்பமும், ரூ.3.2 லட்சம் கோடி நிகர சொத்து மதிப்புள்ள எச்.சி.எல் டெக் தலைவர் ரோஷ்னி நாடார் குடும்பமும் இந்திய பட்டியலில் முறையே 2-வது மற்றும் 3-வது இடங்களில் உள்ளன. முதல் 10 பில்லியனர்களில் ரோஷ்னி நாடார் மட்டுமே பெண். சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் நிறுவனத்தின் சைரஸ் பூனவல்லா (ரூ.3 லட்சம் கோடி) மற்றும் ஆதித்யா பிர்லா குழுமத் தலைவர் குமார் மங்கலம் பிர்லா (ரூ.2.5 லட்சம் கோடி) முறையே 4 மற்றும் 5-வது இடங்களில் உள்ளனர்.
சன் பார்மா நிறுவனத்தின் திலீப் சங்க்வி, விப்ரோ நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய அசிம் பிரேம்ஜி மற்றும் நீரஜ் பஜாஜ் குடும்பம், அசோக் ஹிந்துஜா குடும்பம் மற்றும் டி மார்ட் நிறுவனர் ராதாகிஷன் தமானி ஆகியோர் முறையே 6 முதல் 10-வது இடங்களை பிடித்துள்ளனர். இந்தியாவில் இந்த ஆண்டு மொத்த பில்லியனர்களின் எண்ணிக்கை 308-ஐ எட்டியுள்ளது. 2025 பட்டியலுடன் ஒப்பிடும்போது 24 பேர் அதிகரித்துள்ளனர். அதிக பில்லியனர்களைக் கொண்ட நாடுகளில் இந்தியா 3-வது இடத்தில் உள்ளது. சீனா 1,110 பில்லியனர்களுடன் அமெரிக்காவை முந்தி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. உலகளாவிய பில்லியனர்களின் எண்ணிக்கை 4,000-ஐ தாண்டியுள்ளது.