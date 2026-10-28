தனது பிள்ளைகளின் உரையைக் கேட்டு ஆனந்தக் கண்ணீர் விட்ட முகேஷ் அம்பானி..!

மும்பை,
மும்பையில் நடைபெற்ற தேசிய பங்குச்சந்தை தொடக்க விழாவில் தனது பிள்ளைகளின் உரையாடல்களைக் கேட்டு முகேஷ் அம்பானி ஆனந்தக் கண்ணீர் விட்டார்.
மும்பை தேசிய பங்குச்சந்தை தலைமையகத்தில் இன்று (புதன்கிழமை) ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் டிஜிட்டல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு பிரிவான ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குச்சந்தை தொடக்கவிழாவில் மும்பை பங்குச்சந்தை மற்றும் தேசிய பங்குச்சந்தை அதிகாரப்பூர்வமாக பட்டியலிடப்பட்டது.
இது இந்தியப் பங்குச்சந்தை வரலாற்றில் மிக முக்கிய மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த தொடக்க விழாவில், ரிலையன்ஸ் குழுமத் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கலந்துகொண்டு பாரம்பரிய முறைப்படி மணி அடித்து வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி வைத்தனர்.
முகேஷ் அம்பானியின் பிள்ளைகளான இஷா அம்பானி மற்றும் ஆனந்த் அம்பானி ஆகியோர் விழாவில் மேடையேறிப் பேசினர். ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தொடக்கக் காலப் போராட்டங்கள், தாத்தா திருபாய் அம்பானியின் லட்சியங்கள் மற்றும் தங்களது தந்தை முகேஷ் அம்பானி ஜியோ நிறுவனத்தை உருவாக்குவதற்காக எடுத்த கடுமையான முயற்சிகளைப் பற்றி அவர்கள் உருக்கமாகப் பேசினர். தங்களின் குடும்ப பாரம்பரியத்தையும், நாட்டின் மீதான தங்களின் கடமையையும் பிள்ளைகள் விவரித்ததைக் கேட்டு, மேடையிலேயே முகேஷ் அம்பானி கண்கலங்கி ஆனந்தக் கண்ணீர் வடித்தார்.
ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் பங்குச்சந்தையில் நுழைந்ததைத் தொடர்ந்து, அதன் பங்குகளை வாங்குவதற்கு முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பு காணப்படுகிறது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் இந்த புதிய தடம், இந்திய டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் அடுத்தகட்ட பாய்ச்சலாக இருக்கும் என சந்தை வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.