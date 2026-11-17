கொல்கத்தா,
மக்கள் "திரைப்படத்தை முழு பக்தியுடன் கண்டு ரசிக்க வேண்டும்" என்பதற்காக, 'ராமாயண' திரைப்படக் காட்சிகளின் போது திரையரங்குகளுக்குள் அசைவ உணவு பரிமாறப்படாது என்று மேற்கு வங்காளத்தில் 30 இடங்களில் மல்டிபிளக்ஸ்களை வைத்திருக்கும் எஸ்.வி.எப். சினிமாஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக அந்த மல்டிபிளக்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “ 'ராமாயண' திரைப்படக் காட்சிகளின் போது திரையரங்குகளுக்குள் அசைவ உணவு பரிமாறப்படாது. இருப்பினும், "இது 'ராமாயண' திரைப்படத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும், மற்ற அனைத்து திரைப்படங்களுக்கும் வழக்கம் போல் உணவு பரிமாறப்படும்". "எங்களின் முழுமையான உணவு மற்றும் பானங்கள் பட்டியல், அசைவ உணவுகள் உட்பட, எப்போதும் போல் திரையரங்கிற்கு வெளியே உள்ள எங்கள் கவுன்டர்களில் கிடைக்கும்" என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், “திரைப்படம் எந்த இந்து காவியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதோ, அதன் மீது மக்கள் காட்டும் பக்திக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும், சில திரைப்படங்கள் வெறும் சினிமா என்பதைத் தாண்டியவை. ராமாயணத்தின் போது அனுமன் சாலிசா ஒலிக்கும்போது, அரங்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோவிலைப் போல உணர்வளிக்கிறது, நாங்களும் அதை உணர்கிறோம்” என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
2024-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'மகாவதார் நரசிம்மா' அனிமேஷன் திரைப்படத்தின் திரையரங்கு வெளியீட்டின் போது, பல பார்வையாளர்கள் மரியாதையின் அடையாளமாகத் தாங்களாகவே தங்கள் காலணிகளை அரங்கத்திற்கு வெளியே விட்டுச் சென்றதாக அந்த அறிக்கை கூறியது. "அனுமன் அன்ஷ் திரைப்படத்தின் திரையிடலின் போது, அரங்கத்திற்குள் சைவ உணவை மட்டுமே வழங்குமாறு பார்வையாளர்கள் எங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டனர். நாங்கள் அதைக் கேட்டோம். ஒரு சிறிய, மனப்பூர்வமான செயலாக, ராமாயண திரையிடல்களின் போது அரங்கத்திற்குள் சைவ உணவை மட்டுமே வழங்குவோம். இதன் மூலம், ஒவ்வொரு பார்வையாளரும் திரைப்படத்தையும் தங்கள் பக்தியையும் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும்," என்று அந்த அறிக்கை கூறியது.