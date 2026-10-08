நானா படேகரின் மறைவு ஈடு செய்ய முடியாத வெற்றிடம்: பிரதமர் மோடி இரங்கல்

புதுடெல்லி,
பிரபல பாலிவுட் நடிகர் நானா படேகர் நெஞ்சுவலி காரணமாக கோவா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (வியாழன்) உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 75. நடிகர் நானா படேகர் மறைவுக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், திரை பிரபலங்கள் என பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், நானா படேகரின் மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “நானா படேகரைப் போல அசாத்தியமான தீவிரமும், தனித்துவமும், கம்பீரமான ஆளுமையும் கொண்ட நடிகர்கள் மிகச் சிலரே. அவர் ஏற்று நடித்த ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கும் தனது பன்முகத் திறமையையும் படைப்பாற்றலையும் வழங்கி, தலைமுறை தலைமுறையாக நினைவுகூரும் பல பாத்திரங்களை அவர் உருவாக்கியுள்ளார்.
எதை நம்புகிறாரோ அதை எவ்விதத் தயக்கமும் இன்றி வெளிப்படையாகப் பேசும் அவரது தைரியமான பார்வைக்காக அவர் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டுள்ளார். இந்தி மற்றும் மராத்தி திரையுலகிற்கு நானா படேகர் ஆற்றிய பங்களிப்பு மகத்தானது. அவரது மறைவு திரையுலகில் ஒரு பெரிய வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது குடும்பத்தினருக்கும், நண்பர்களுக்கும், எண்ணற்ற ரசிகர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ஓம் சாந்தி. என்று தெரிவித்துள்ளார்.