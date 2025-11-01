ஆதார், ஜி.எஸ்.டி., கிரெடிட் கார்டு நடைமுறையில் புதிய மாற்றங்கள்: இன்று முதல் அமலுக்கு வருகிறது
புதுடெல்லி,
நவம்பர் 1 தேதி(இன்று) முதல் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைப் பயனர்களுக்கு பல முக்கியமான நிதி விதி மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வர உள்ளன.
இதில் புதிய வங்கிக் காப்பாளர் விதிகள், ஆதார் புதுப்பித்தலில் எளிமை, எஸ்.பி.ஐ கிரெடிட் கார்டு கட்டண மாற்றங்கள், என்.பி.எஸ்-இல் இருந்து யு.பி.எஸ்-க்கு மாற்றம் செய்யும் காலக்கெடு நீட்டிப்பு, மற்றும் எளிமையாக்கப்பட்ட ஜி.எஸ்.டி பதிவு முறை ஆகியவை அடங்கும்.
புதிய வங்கிக் காப்பாளர் விதிகள்:
நவம்பர் 1 தேதி முதல் வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு கணக்கு, லாக்கர் அல்லது பாதுகாப்புக் காப்பகப் பொருளுக்கு அதிகபட்சம் 4 நபர்களை காப்பாளர்களாக நியமிக்க முடியும். இந்த நடவடிக்கை அவசர காலங்களில் குடும்பங்களுக்கு நிதி அணுகலை எளிதாக்குவதையும், உரிமை தொடர்பாக எழும் சட்டப் பிரச்சினைகளைக் குறைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டது. மேலும், காப்பாளர்களைச் சேர்ப்பது அல்லது மாற்றுவது போன்ற நடைமுறைகளும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
எஸ்.பி.ஐ கிரெடிட் கார்டு மாற்றங்கள்:
எஸ்.பி.ஐ கிரெடிட் கார்டு மற்றும் கட்டண அமைப்புகளில் மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வர உள்ளன. கல்வி தொடர்பான பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ரூ.1,000-க்கு மேற்பட்ட மூன்றாம் தரப்பு கட்டண செயலிகள் அல்லது வாலெட் டாப்-அப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு இனி 1 சதவீத கட்டணம் விதிக்கப்படும்.
ஆதார் புதுப்பித்தல் எளிமை:
இந்தியத் தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) ஆதார் புதுப்பித்தல் செயல் முறையை எளிதாக்க உள்ளது. இதன் மூலம் ஆவணங்களைப் பதிவேற்றாமல் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண் போன்ற விவரங்களை ஆன்லைனிலேயே திருத்த முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.ஆனால் கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன் போன்ற பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல்களுக்கு, நேரடியாக ஆதார் மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டியது அவசியமாகும். புதிய கட்டண அமைப்பின்படி, பயோமெட்ரிக் அல்லாத புதுப்பித்தல்களுக்கு ரூ.75, பயோமெட்ரிக் புதுப்பித்தல்களுக்கு ரூ.125 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு:
ஓய்வூதியதாரர்கள் தொடர்ந்து தடையின்றி ஓய்வூதியம் பெற, நவம்பர் 1 முதல் 30 வரை தங்கள் வருடாந்திர வாழ்நாள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் அரசு ஊழியர்களுக்கு தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) இலிருந்து ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) நோக்கி மாறுவதற்கான காலக்கெடு நவம்பர் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய ஜி.எஸ்.டி பதிவு முறை:
புதிய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) பதிவு முறை நவம்பர் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இது பதிவு செயல் முறையை எளிதாக்கவும், சிறு வணிகங்கள் இணங்குவதையும் சுலபமாக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.