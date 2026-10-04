வாகமனில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு புதிய அனுபவம்: பாராசூட் சாகசம் தொடக்கம்

இடுக்கி,
கேரளம் மாநிலம் வாகமனில் சுற்றுலா பயணிகளின் பாராசூட் சாகச பயணம் நேற்று தொடங்கியது. ஒரு நபருக்கு ரூ.4,600 கட்டணம் வசூலிக்கப் படுகிறது.
கேரளம் மாநிலம், இடுக்கி மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாக வாகமன் விளங்கி வருகிறது. இயற்கை எழில் மிகுந்த வாகமன் பகுதிக்கு தினந்தோறும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். இங்குள்ள குளு, குளு கால நிலை, பசுமை நிறைந்த மலைப்பகுதிகள், மனதை கவரும் இயற்கைக் காட்சிகள் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்திழுக்கின்றன.
இந்த நிலையில், சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் வகையில், மாவட்ட சுற்றுலா வளர்ச்சித் துறை சார்பில் வாகமன் சாகச பூங்கா பகுதியில் நேற்று முதல் பாராசூட் சாகச நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை பாராசூட் சாகச நிகழ்ச்சியில் சுற்றுலா பயணிகள் பங்கேற்கலாம். இதில் ஒரு நபருக்கு ரூ.4,600 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. 15 நிமிடங்கள் வரை பாராசூட்டில் பறந்து, வாகமனின் மலைகள், பசுமையான இயற்கைக் காட்சிகள் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளின் அழகை ரசிக்கலாம்.
பாராசூட்டில் பறக்கும் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்புக்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும் பயிற்சி பெற்ற நபர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாராசூட் சாகசத்தில் பங்கேற்கும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு உரிய
பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் வழங்கப்படுகின்றன. நேற்று முதல் நாளிலேயே வாகமனுக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் பாராசூட்டில் பறந்து மகிழ்ந்தனர். வானில் பறந்தபடி வாகமனின் இயற்கை அழகை ரசித்த சுற்றுலா பயணிகள், இந்த புதிய அனுபவத்தை ஆர்வத்துடன் வரவேற்றனர். இதனால் வரும் நாட்களிலும் வாகமனுக்கு வருகை தரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.