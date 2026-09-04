வர்த்தகத்தை மேம்படுத்த புதிய திட்டம்: கேரளத்தில் தேங்காய் பூங்கா..!

திருவனந்தபுரம்,
ஏற்றுமதிக்கு ஏற்ற வகையிலும், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் வகையிலும் தேங்காய் பூங்கா அமைக்கப்படும் என்று கேரள முதல்-மந்திரி சதீசன் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், வரலாற்று ரீதியாக கேரளம் தேங்காய் சாகுபடியில் முன்னோடி மாநிலமாக இருந்து வருகிறது. இருப்பினும், தேங்காய் உற்பத்தியில் மாநிலம் பின்தங்கியுள்ளது. எனவே, கேரளத்தின் தேங்காய் துறையை மேலும் மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றார்.
தேங்காயை நவீன முறையில் பதப்படுத்தி, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட உயர்தர பொருட்களாக உற்பத்தி செய்தால், ஏற்றுமதி தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
தேங்காய் பூங்கா திட்டம் தொழில்முனைவோருக்கு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்றும், தேங்காய் வர்த்தகத்தில் கூடுதல் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், சந்தையை விரிவுபடுத்தவும் இந்தத் திட்டம் உதவும் என்றும் முதல்-மந்திரி சதீசன் கூறினார்.