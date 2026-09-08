பிறந்த குழந்தைக்கு கொரோனா தொற்று: மரணத்தின் விளிம்பில் இருந்து காப்பாற்றிய மருத்துவர்

கொல்கத்தா,
கொரோனா தொற்று மற்றும் கடுமையான இரத்த நச்சுத்தன்மை (செப்சிஸ்) பாதிப்புகளுடன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் பிறந்த பெண் குழந்தை ஒன்று, மருத்துவர்களின் தீவிர சிகிச்சைக்கு பின் வெற்றிகரமாக உயிர் பிழைத்து சாதனை படைத்துள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் பிரசவத்தின் போது குழந்தையின் தாய்க்கு கொரோனா பாதிப்பு இருந்துள்ளது. இதனால், பிறந்த உடனே அந்த பெண் குழந்தைக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. பொதுவாக, புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த வைரஸ் பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை.
ஆனால், இந்த அதிசய வழக்கில், கொரோனா தொற்றோடு சேர்ந்து குழந்தையின் உடலில் கடுமையான பாக்டீரியா தொற்றும் பரவி, ‘செப்சிஸ்’ எனப்படும் உயிருக்கே ஆபத்தான இரத்த நச்சுத்தன்மை நிலையை உருவாக்கியது. இதனால் குழந்தையின் இதயம் மற்றும் பிற முக்கிய உறுப்புகள் செயலிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டது.
புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் சாதாரண பாக்டீரியா தொற்றுக்கும், கொரோனாவால் ஏற்படும் மல்டிசிஸ்டம் இன்ப்ளமேட்டரி சிண்ட்ரோம் பாதிப்புக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தைக் கண்டறிவது மருத்துவர்களுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது. உடனடியாக செயல்பட்ட கொல்கத்தாவில் உள்ள ஒரு தனியார் ஆஸ்பத்திரியின் குழந்தை நல தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவர் சாந்தனு ரே மற்றும் அவரது குழுவினர், மேம்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனைகள் மூலம் குழந்தையின் துல்லியமான நோய் பாதிப்பைக் கண்டறிந்தனர்.
நுரையீரலில் ஏற்பட்ட கடுமையான பாதிப்பால் மூச்சுவிட திணறிய குழந்தைக்கு உடனடியாக செயற்கை சுவாச கருவிகள் பொருத்தப்பட்டன. கொரோனா மற்றும் செப்சிஸ் தொற்றுகளை ஒரே நேரத்தில் கட்டுப்படுத்த, நரம்பு வழி நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் மற்றும் பிரத்யேக ஸ்டெராய்டுகள் மிகவும் துல்லியமான அளவில் வழங்கப்பட்டன.
மருத்துவ குழுவினரின் 24 மணி நேர தொடர் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் போராட்டத்தின் பலனாக, குழந்தையின் உடலில் இருந்த அனைத்து தொற்றுகளும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டன. மரணத்தின் விளிம்பு வரை சென்ற அந்த பிஞ்சுக் குழந்தை தற்போது முழு ஆரோக்கியத்துடன் குணமடைந்து தனது பெற்றோருடன் வீடு திரும்பியுள்ளது.
மிகக் கடுமையான கொரோனா மற்றும் பிறவித் தொற்று பாதிப்புகள் இருந்தாலும், சரியான நேரத்தில் கண்டறியப்படும் துல்லியமான அரிய வகை சிகிச்சைகள் மூலம் பிஞ்சுக் குழந்தைகளைக் காப்பாற்ற முடியும் என்பதை இந்த மருத்துவ சாதனை நிரூபித்துள்ளது.
இதுகுறித்து பச்சிளம் குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளித்த குழந்தை நல மருத்துவர் சாந்தனு ரே கூறுகையில், “செப்சிஸ் மற்றும் கொரோனா ஆகிய இரண்டு நோய் தொற்றுகளும், உயிருக்கு ஆபத்தானவை என்பதால், நாங்கள் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளித்து வந்தோம். எம்.ஐ.எஸ்-என் நோயால் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் 50 சதவீதமாக உள்ளது. குழந்தையின் உடல்நிலை வேகமாக மோசமடைந்து வந்ததால், நாங்கள் விரைவாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தோம்.
இதன் காரணமாக வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா ஆகியவற்றிற்கு எதிராக ஆண்டிபாடிகளாக செயல்படும் காமா குளோபுலின் என்ற ரத்த புரதத்தை குழந்தைக்கு செலுத்த முடிவு செய்தோம். ஐந்தாவது நாளில் குழந்தையின் உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. இருந்தாலும் பூரண குணமடையும் வரையில், நாங்கள் அந்த பச்சிளம் குழந்தையை தொடர் மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைத்திருந்தோம்” என மருத்துவர் சாந்தனு ரே கூறினார்.