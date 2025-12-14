பாஜகவின் தேசிய செயல் தலைவராக நிதின் நபின் நியமனம்

5 மாநிலங்களில் விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், பாஜகவிற்கு புதிய தேசிய செயல் தலைவர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

புதுடெல்லி,

பாஜகவின் புதிய தேசிய செயல் தலைவராக நிதின் நபின் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். தற்போதைய செயல் தலைவர் ஜேபி நட்டாவின் பதவிக்காலம் முடிந்த நிலையில் நிதின் நபின் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். பீகாரில் தற்போது அமைச்சராக நிதின் நபின் உள்ளார். பீகாரில் பாஜக வெற்றிக்கு முக்கிய நபராக இவர் இருந்த நிலையில், அவருக்கு பரிசளிக்கும் விதமாக இந்த பொறுப்பை பாஜக தலமை அளித்துள்ளது.

