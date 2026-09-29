தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரி தேர்தலில் ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யவில்லை... தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக அறிக்கை

புதுச்சேரி தேர்தலில் தவெக 17.6 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி தேர்தலில் ஒரு ரூபாய் கூட செலவு செய்யவில்லை... தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக அறிக்கை
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புதுச்சேரி,

புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு ரூபாய் கூட தேர்தல் செலவு செய்யவில்லை என்று தேர்தல் ஆணையத்திடம் தாக்கல் செய்த செலவு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

புதுச்சேரியில் மொத்தம் 30 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 28 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. இதில் 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதுடன், 15 தொகுதிகளில் டெபாசிட்டை இழந்தது. இந்த தேர்தலில் தவெக 17.6 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

செலவு எதுவும் இல்லை

தேர்தல் ஆணையத்திடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட செலவு அறிக்கையில், பொதுக்கட்சி பிரசாரம், பயணங்கள், ஊடக விளம்பரங்கள், பிரசார பொருட்கள், பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் பேரணிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய செலவினங்களுக்கு கட்சி சார்பில் எந்த தொகையும் செலவிடப்படவில்லை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களுக்காகவும் எந்த தொகையும் செலவிடப்படவில்லை என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் புதுச்சேரியில் 2 இடங்களில் பிரசாரம் மேற்கொண்டிருந்தாலும், அதற்கான செலவுகளை கட்சித் தலைமையகம் மேற்கொள்ளவில்லை என்று கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. வாகனங்கள் மற்றும் சமூக வலைதள பிரசாரம் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளுக்கும் கட்சி தலைமை சார்பில் செலவு செய்யப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரூ.7.02 கோடி வருவாய்

தேர்தல் செலவுக்காக பிற அரசியல் கட்சிகளுக்கு எந்த தொகையும் வழங்கப்படவில்லை என்றும் தவெக தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தவெக பொருளாளர் வெங்கடரமணன், தேர்தல் செலவு தொடர்பான அறிக்கையை கடந்த ஜூலை 13-ந் தேதி தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் தொடங்கியபோது கட்சியின் கணக்கில் ரூ.3.02 கோடி இருப்பு இருந்ததாகவும், தேர்தல் காலத்தில் ரூ.7.02 கோடி வருவாய் கிடைத்ததாகவும் பதிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் மட்டும் தவெக ரூ.19.81 கோடி செலவு செய்ததாக சமீபத்திய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் விஜயின் விமானப் பயணம், ஊடக விளம்பரங்கள், பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் பேரணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு செலவுகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TVK
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Daily Thanthi
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