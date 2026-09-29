தேசிய செய்திகள்

ரஷ்யா, இஸ்ரேலில் வேலை தருவதாகக் கூறி ரூ.40 லட்சம் மோசடி: ஒருவர் கைது

மகாராஷ்டிராவின் பால்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள நலாசோபரா பகுதியில் பதுங்கியிருப்பது கண்டறியப்பட்டு, அங்கு வைத்து டெல்லி போலீசாரால் அதிரடியாக ஷெல்கே கைது செய்யப்பட்டார்.
ரஷ்யா, இஸ்ரேலில் வேலை தருவதாகக் கூறி ரூ.40 லட்சம் மோசடி: ஒருவர் கைது.
பணமோசடி- கைது
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புதுடெல்லி,

ரஷ்யா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகளில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, வேலை தேடும் இளைஞர்கள் 41 பேரிடமிருந்து சுமார் ரூ.40 லட்சம் பணமோசடி செய்த வழக்கின் முக்கிய நபர் ஒருவரை டெல்லி போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

சமூக வலைதள விளம்பர வலை

டெல்லியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு 'எம்/எஸ் எஸ்எஸ் ஓவர்சீஸ் டிராவல்ஸ்' (M/s SS Overseas Travels) என்ற நிறுவனம் இயங்கி வந்தது. இந்த நிறுவனத்தை சாந்தாராம் பர்கு ஷெல்கே என்பர் நடத்தி வந்தார். கடந்த சில மாதங்களாக சாந்தாராம், சமூக வலைதளங்களில் ரஷ்யா மற்றும் இஸ்ரேல் போன்ற வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகள் குறித்து போலியான கவர்ச்சிகர விளம்பரங்களை வெளியிட்டுள்ளார். இதனை நம்பி தொடர்புகொண்ட வேலையில்லாத இளைஞர்களைத் தனது வலைக்குள் வீழ்த்தியுள்ளார்.

போலி ஆவணங்கள் மூலம் ஏமாற்று வேலை

அவர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்காக அவர்களுக்கு போலியான வேலைவாய்ப்பு கடிதங்கள், போலி விசாக்கள் மற்றும் போலியான விமான டிக்கெட்டுகள் ஆகியவற்றை அவர் வழங்கியுள்ளார். இதன் மூலம் 41 பேரிடமிருந்து சிறுகச் சிறுக ரூ.40 லட்சம் வரை வசூலித்துக் கொண்டு, அவர்களுக்கு வேலை வாங்கித் தராமல் ஏமாற்றியுள்ளார்.

தலைமறைவாகிய ஷெல்கே

மோசடி அம்பலமானதைத் தொடர்ந்து, ஷெல்கே தனது மொபைல் போன்களை அணைத்துவிட்டு, தவறான முகவரிகளைக் கொடுத்து காவல் துறையினரை திசைதிருப்ப முயன்றார். டெல்லி, உத்தரப்பிரதேசம், ஜார்கண்ட் என பல்வேறு மாநிலங்களில் தொடர்ந்து தனது இருப்பிடங்களை மாற்றிக்கொண்டே தலைமறைவாக வாழ்ந்து வந்தார்.

துப்பறிந்து பிடித்த காவல் துறை

இருப்பினும், டெல்லி காவல் துறையின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் அவரது வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள், மொபைல் அழைப்பு பதிவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களைச் சேகரித்து தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். இறுதியில், அவர் நேற்று (திங்கட்கிழமை) மகாராஷ்டிராவின் பால்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள நலாசோபரா பகுதியில் பதுங்கியிருப்பது கண்டறியப்பட்டு, அங்கு வைத்து டெல்லி போலீசாரால் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார்.

போலீசார் விசாரணை

இதையடுத்து, மோசடி வழக்குப்பதிவு செய்த டெல்லி போலீசார் அவரது வங்கி கணக்குகளை முடக்கி, இந்த மோசடி வலையமைப்பில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பிருக்கிறது என்ற கோணத்தில் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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