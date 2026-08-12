நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இன்றும் கடும் அமளி: இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு

புதுடெல்லி,
மாநிலங்களவையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியைச் சேர்ந்த ஜான் பிரிட்டாஸ் எம்.பி.யை பா.ஜனதா எம்.பி. சுஷ்மிதா தேவ், ‘லுங்கிவாலா’ என்று அவமதித்ததாக எழுந்த புகாரால் கடும் அமளி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து மாநிலங்களவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. மாநிலங்களவை இன்று காலை கூடியதும் வழக்கமான அலுவல்கள் நடைபெற்றன. பின்னர், தன்னை ‘லுங்கிவாலா’ என்று பாஜக எம்.பி அவமதித்ததாக ஜான் பிரிட்டாஸ் பிரச்சினையை எழுப்பினார்.கடந்த திங்கட்கிழமை வருமான வரி திருத்த அவசரச் சட்டத்துக்கு எதிராக சட்டப்பூர்வ தீர்மானம் கொண்டு வர முயன்றபோது, பா.ஜனதா எம்.பி. சுஷ்மிதா தேவ் தனது ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கையில் இருந்து எழுந்து, தனக்கு பின்னால் இருந்த இருக்கைக்கு வந்து அமர்ந்து, தன்னை மீண்டும் மீண்டும் ‘லுங்கிவாலா’ என்று அழைத்ததாக பிரிட்டாஸ் குற்றம் சாட்டினார்.இதற்கு எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் ஆதரவு தெரிவித்தனர். அதே நேரத்தில், சுஷ்மிதா தேவின் விளக்கத்தைக் கேட்ட பிறகே எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டும் என்று ஆளும் தரப்பு எம்.பி.க்கள் வலியுறுத்தினர்.
இதனால் அவையில் கடும் அமளி ஏற்பட்டது. மாநிலங்களவை தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், சம்பந்தப்பட்ட எம்.பி.க்களை தனது அறைக்கு அழைத்து பேசி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதாக தெரிவித்தார்.இதற்கிடையே, நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை மந்திரி கிரண் ரிஜிஜு மற்றும் அவைத் தலைவர் ஜே.பி. நட்டா ஆகியோர் சுஷ்மிதா தேவுக்கும் பேசுவதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று கோரினர். இதையடுத்து அவர் அவைத் தலைவரிடம் பேச அனுமதி கோரி சென்றார்.
மறுபுறம், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பேசுவதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று கோரி முழக்கங்களை எழுப்பினர். அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்காக பெறப்பட்ட நன்கொடைகள் முறைகேடாக பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரம் குறித்தும் அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.இருதரப்பினரும் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால், மாநிலங்களவை தலைவர் அவை நடவடிக்கைகளை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்திவைத்தார்.முன்னதாக, தன்னை ‘லுங்கிவாலா’ என்று அழைத்ததாகக் கூறி சுஷ்மிதா தேவுக்கு எதிராக ஜான் பிரிட்டாஸ் உரிமை மீறல் தீர்மானம் கொண்டு வந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மக்களவை இன்று கூடியதும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதையடுத்து, அவையை சுமுகமாக நடத்த எதிர்க்கட்சிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று ஓம் பிர்லா கேட்டுக்கொண்டார். ‘‘போராட்டம் நடத்துவதும், முழக்கங்களை எழுப்புவதும் அவையின் செயல்பாடுகளை பாதிப்பதுடன், நாடாளுமன்றத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. இது சரியான நடவடிக்கை அல்ல’’ என்று அவர் கூறினார்.
மேலும், ‘‘ஆளும் தரப்பினரின் அணுகுமுறையும், உங்கள் அணுகுமுறையும் வேறுபட்டிருக்கலாம். உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவிக்க உங்களுக்கு முழு உரிமை உள்ளது. அதே நேரத்தில், நாடாளுமன்றம் செயல்பட வேண்டும் என்று நாடு விரும்புகிறது’’ என்றும் சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.ஆனால், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால், அவை நடவடிக்கைகளை பிற்பகல் 2 மணி வரை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா ஒத்திவைத்தார்.
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜூலை 20-ந்தேதி தொடங்கியதில் இருந்து, இதுவரை ஒரு நாள் கூட கேள்வி நேரம் முழுமையாக நடைபெறவில்லை.இன்றும் கேள்வி நேரம் 3 நிமிடங்களுக்கும் குறைவாகவே நடைபெற்றது. இதன் மூலம், தொடர்ந்து 18-வது நாளாக கேள்வி நேரம் முழுமையாக நடைபெறாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.