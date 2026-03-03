டிரம்ப், பொல்சோனாரோவை மிஞ்சிய மோடி - யூடியூப்பில் புதிய மைல்கல்

புது டெல்லி,
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அதிகாரபூர்வ யூடியூப் சேனல் 3 கோடி (30 மில்லியன்) பின்தொடர்பவர்களைக் கடந்து புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது. இந்த மைல்கல்லை எட்டியதன் மூலம், உலகளவில் இந்த அளவிலான பின்தொடர்பவர்களைக் கொண்ட முதல் மற்றும் ஒரே அரசியல் தலைவர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
இவருக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள உலகத் தலைவர்களை விட மிக அதிகமான பின்தொடர்பவர்களை மோடி கொண்டுள்ளார். உதாரணமாக, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்-ஐ விட 7 மடங்கு அதிகமான பின்தொடர்பவர்கள் அவருக்கு உள்ளனர். மேலும், பிரேசிலின் முன்னாள் அதிபர் ஜெயிர் பொல்சோனாரோ-ஐ விட 4 மடங்கு அதிகமான பின்தொடர்பவர்கள் அவருக்கு உள்ளனர்.
பிரதமர் மோடியின் உரைகள், வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மற்றும் 'மன் கி பாத்' போன்ற நிகழ்ச்சிகள் அவரது யூடியூப் சேனல் மூலம் உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களிடம் நேரடியாகச் சென்றடைவது இந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.
கடந்த வாரம்தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் 10 கோடி (100 மில்லியன்) பின்தொடர்பவர்களைக் கடந்த முதல் உலகத் தலைவர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.