முதல் முறையாக தேர்தலில் போட்டியிடும் பிரசாந்த் கிஷோர்.. பங்கிபூர் தொகுதியில் பா.ஜ.க.வை வீழ்த்துவாரா..?

பாட்னா,
ஜூலை 30-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பீகார் இடைத்தேர்தலில், 'ஜன் சுராஜ்' கட்சியின் நிறுவனர் பிரசாந்த் கிஷோர் பாங்கிபூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு தனது தேர்தல் அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்க உள்ளதாக அக்கட்சி அறிவித்துள்ளது. கட்சியின் முக்கியக் குழு கூட்டத்திற்குப் பிறகு, மாநிலத் தலைவர் மனோஜ் பாரதி இந்த முடிவை அறிவித்தார்.
பா.ஜ.க. தலைவர் நிதின் நபின் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பங்கிபூர் சட்டமன்ற தொகுதி காலியானது. முன்னதாக, இத்தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் ஜனதா ஜன்சக்தி தளம் (JJD) தலைவர் தேஜ் பிரதாப் யாதவ், சமூக ஆர்வலர் வீணா மான்வியை தனது கட்சியின் வேட்பாளராக அறிவித்திருந்தார்.
பாஜகவின் கோட்டையாகத் திகழும் இத்தொகுதிக்கு, அக்கட்சி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வேட்பாளரை அறிவிக்கவில்லை. அஜய் அலோக், நீல் ரத்தன் கோஷ் மற்றும் அஜித் குமார் லாலி ஆகியோர் சாத்தியமான வேட்பாளர்களாக கருதப்படுவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த ஆண்டு தனது கட்சியை தொடங்கி 2025 பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட கிஷோர், பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்தார்; அவரது கட்சியின் தீவிரமான பிரச்சார வேகம் தேர்தல் வெற்றியாக மாறாமல் போனதே இதற்குக் காரணமாக அமைந்தது. சட்டமன்றத் தேர்தலில் கிஷோரின் கட்சியால் ஒரு இடத்தைக் கூட கைப்பற்ற முடியவில்லை.
கட்டமைப்புச் சீர்திருத்தங்கள், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சாதி அடிப்படையிலான பாரம்பரிய அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தல் ஆகியவற்றுக்கு உறுதியளித்து பாதயாத்திரை மற்றும் பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்ட போதிலும், அக்கட்சி கிட்டத்தட்ட முழுமையான தோல்வியை சந்தித்தது.
இறுதியில், நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான என்.டி.ஏ (NDA) கூட்டணி 202 இடங்களைக் கைப்பற்றி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. இதனால், மூன்றாவது அணி அல்லது மாற்று சக்தியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழல் அங்கு உருவாகவில்லை.
கட்சியின் மக்கள் தொடர்பு முயற்சிகளில் பிரசாந்த் கிஷோர் முக்கிய முகமாக திகழ்ந்தாலும், பொது தேர்தலின் போது அவர் எந்த தொகுதியிலும் நேரடியாக போட்டியிடாத முடிவு, கட்சியின் ஒட்டுமொத்த வேகத்தை குறைத்ததாக பல அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதினர்.
இருப்பினும், பீகார் மாநிலம் முழுவதிலும் உள்ள பாஜக-வின் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆழமான வேரூன்றிய கோட்டைகளில் ஒன்றாக பங்கிபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி விளங்குகிறது.
பாஜக தலைவரான நிதின் நபின் 2010 முதல் பாங்கிபூர் தொகுதியைத் தொடர்ந்து தன்வசம் வைத்துள்ளார். 2010, 2015, 2020 மற்றும் மிகச் சமீபத்திய நவம்பர் 2025 சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் (இதில் அவர் RJD-க்கு எதிராக 62.6% வாக்குகளைப் பெற்று அமோக வெற்றி பெற்றார்) அவர் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
அப்படியிருந்தாலும், பொதுத் தேர்தலின் போது பெற்றதை விட, பங்கிபூரில் 'ஜன் சுராஜ் கட்சி'க்காக (JSP) பிரசாந்த் கிஷோர் கணிசமாக அதிக வாக்குகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இந்த இடைத்தேர்தலில் கிஷோர் நேரடியாகப் போட்டியிடுவதால், இப்போட்டி ஒரு வழக்கமான உள்ளூர் தேர்தலிலிருந்து மாறி, அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் பிரபலங்களின் பங்கேற்பு கொண்ட ஒரு மக்கள் தீர்ப்பாக (referendum) உருவெடுக்க உள்ளது