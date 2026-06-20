ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு பிறந்தநாள்: பிரதமர், துணை ஜனாதிபதி வாழ்த்து

புதுடெல்லி,
இந்தியாவின் முதல் பழங்குடியின பெண் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, இன்று தனது 68-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இந்த நிலையில் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துப் பதிவில், "இந்திய ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவுக்கு மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். துணிச்சல், எளிமை, பணிவு மற்றும் பொதுச் சேவைக்கான அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றால் குறிக்கப்பட்ட அவரது பயணம், நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களுக்குத் தொடர்ந்து உத்வேகம் அளிக்கிறது.
தனது பல ஆண்டுகால பொது வாழ்வில், அவர் தேசத்திற்கு மிகச் சிறப்பாகப் பணியாற்றியுள்ளார்; குறிப்பாக, நலிந்த மற்றும் விளிம்புநிலை மக்களின் நலனில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டவர். இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கான அவரது அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு மிகவும் ஊக்கமளிக்கிறது. தேச சேவையில் அவர் நீண்ட மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வைப் பெறட்டும். இன்று ஒடிசாவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் அவரைச் சந்திப்பதை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துப் பதிவில், "இந்தியாவின் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவுக்கு மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, நலிந்த மக்களின் நலனுக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து, தேச சேவைக்குத் தன்னை அர்ப்பணித்துள்ளார். அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி மற்றும் சமூக நலனுக்கான அவரது குறிப்பிடத்தக்க அர்ப்பணிப்பு, நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களுக்குத் தொடர்ந்து உத்வேகம் அளிக்கிறது.
எளிமை, பணிவு மற்றும் பொதுச் சேவைக்கான அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்பட்ட அவரது வாழ்க்கையும் பொதுப் பயணமும், நாடு முழுவதும் எண்ணற்ற மக்களுக்குத் தொடர்ந்து ஊக்கமளிக்கின்றன. தேச சேவைக்குத் தொடர்ந்து பங்களிக்கும் அவர், நீண்ட, ஆரோக்கியமான மற்றும் நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ நான் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.