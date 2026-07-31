புதுடெல்லி,
23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டி ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட 74 நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு பிரிவுகளில் பதக்கங்களுக்காக போட்டியிட்டு வருகின்றனர்.
கிளாஸ்கோவில் உள்ள ஸ்காட்ஸ்டவுன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற மகளிருக்கான வட்டு எறிதல் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை சீமா கலிராம்னா 58.65 மீட்டர் தூரம் வட்டை எறிந்து வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றார்.
இந்த நிலையில், வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற சீமாவிற்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது,
வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற சீமாவிற்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
அவரது விடாமுயற்சியும் சிறப்பான சாதனையும் இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளது. மேலும், நம் நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் முன்மாதிரியாகவும் திகழ்கிறது. எதிர்கால முயற்சிகளிலும் மேலும் பல வெற்றிகளையும் சாதனைகளையும் பெற மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். என தெரிவித்துள்ளார்.