சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலைக்கு பிரதமர் மோடி மலர் தூவி மரியாதை

காந்தி நகர்,
சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் உள்துறை அமைச்சரும், மாபெரும் ஒருங்கிணைப்பாளருமான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, குஜராத்தில் அமைந்துள்ள அவரது 'ஒற்றுமைக்கான சிலைக்கு' பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
குஜராத மாநிலம் நர்மதா மாவட்டம் ஏக்தா நகரில் (கெவாடியா) உலகின் மிக உயரமான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலை அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று (சனிக்கிழமை) சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அந்த சிலைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மலர் வளையம் வைத்து அவரின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பணிகளை நினைவுகூர்ந்து மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிலைக்குக் கீழே பாத பூஜையை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்த வேளையில், இந்திய விமானப்படைக்குச் சொந்தமான சேதக் ஹெலிகாப்டர்கள் 182 மீட்டர் உயரமுள்ள சர்தார் பட்டேல் சிலையின் மீது வானில் பறந்தபடி ரோஜா இதழ்களைத் தூவி பிரம்மாண்டமான முறையில் மலர் மழை பொழிந்தன.
இந்திய விமானப்படையின் புகழ்பெற்ற 9 விமானங்கள் அடங்கிய 'சூர்யகிரண்' குழுவினர் வானில் அதிவேகமாகப் பறந்து சாகசங்களை நிகழ்த்தினர். அவர்கள் தங்களது விமானங்களிலிருந்து புகையை உமிழ்ந்து வானில் இந்தியாவின் தேசியக் கொடியின் மூவர்ணங்களை (காவி, வெள்ளை, பச்சை) வரைந்து அசத்தினர்.
மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தியதைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்த அதிகாரிகள், பாதுகாப்புப் படையினர் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இந்தியாவின் ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பை பேணிக்காக்க வலியுறுத்தும் "தேசிய ஒற்றுமை தின" உறுதிமொழியைப் பிரதமர் மோடி ஏற்றிவைத்தார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட அணிவகுப்பில், நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த காவல் துறையினர், மத்திய ஆயுதப் போலீஸ் படையினர் மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினரின் கம்பீரமான அணிவகுப்பு மரியாதையை பிரதமர் ஏற்றுக்கொண்டார். மேலும், இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையை பறைசாற்றும் பல்வேறு ராணுவ அணிவகுப்பு மற்றும் கலைநிகழ்ச்சிகளும் அங்கு அரங்கேறின.
விழாவில் உரையாற்றிய பிரதமர், தேசத்தை ஒன்றிணைத்த சர்தார் பட்டேலின் தொலைநோக்குப் பார்வையைப் போற்றினார். இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கும் ஒற்றுமைக்கும் எதிராகச் செயல்படும் சக்திகளுக்கு எதிராக நாடு எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.