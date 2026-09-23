புதுச்சேரியில் ரூ.27 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையான புலசா மீன்

புதுச்சேரி,
ஆந்திரா, தெலுங்கானா மாநிலங்களில் உணவு பிரியர்களால் பெரிதும் விரும்பப்படும் புலசா மீன், ஏனாம் பகுதியில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிக விலைக்கு விற்பனையாகி உள்ளது. கவுதமி கோதாவரி ஆற்றில் மீனவர்களின் வலையில் சிக்கிய அபூர்வ புலசா மீன், ஏனாம் மீன் ஏல மையத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
அங்கு அந்த மீன் முதற்கட்டமாக ரூ.26 ஆயிரத்துக்கு ஏலம் போனது. கோட்டிபள்ளியைச் சேர்ந்த மீனவர் மல்லாடி சத்யநாராயணா என்பவர் அந்த மீனை ஏலத்தில் எடுத்தார். பின்னர் அவர் ரூ.1,000 லாபம் வைத்து, அந்த மீனை ரூ.27 ஆயிரத்துக்கு மற்றொருவரிடம் உடனடியாக விற்பனை செய்தார். இதன் மூலம், இந்த ஆண்டு ஏனாம் பகுதியில் ஒரு புலசா மீனுக்கு கிடைத்த அதிகபட்ச விலையாக ரூ.27 ஆயிரம் பதிவாகியுள்ளது.
மழைக்காலம் என்பதால் புலசா மீன்களின் வரத்து வெகுவாக குறைந்துள்ளது. கடந்த 10 நாட்களில் கவுதமி கோதாவரி ஆற்றில் வெறும் 7 புலசா மீன்கள் மட்டுமே சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், புலசா மீனுக்கான தேவை அதிகரித்து, அதன் விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. வழக்கமாக ரூ.14 ஆயிரம் முதல் ரூ.22 ஆயிரம் வரை விற்பனையாகும் புலசா மீன், தற்போது ரூ.27 ஆயிரம் வரை விலை போயிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.