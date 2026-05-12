சி.பி.ஐ. இயக்குநர் தேர்வு முறைக்கு எதிர்ப்பை தெரிவித்து பிரதமருக்கு ராகுல் காந்தி கடிதம்

எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அல்ல என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
புதுடெல்லி,

சி.பி.ஐ. இயக்குநர் தேர்வு செயல்முறைக்கு தனது எதிர்ப்பை பதிவுசெய்து பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளதாக மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி எழுதி உள்ள கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

அன்புள்ள பிரதமருக்கு..

மத்திய புலனாய்வுப் பணியகத்தின் (சிபிஐ) அடுத்த இயக்குநரைப் பரிந்துரைக்க அமைக்கப்பட்ட குழுவின் தலைவர் என்ற முறையில், அதன் நடவடிக்கைகளுக்கு எனது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்ய உங்களுக்கு எழுதுகிறேன்.

இந்தியாவின் முதன்மையான புலனாய்வு அமைப்பாக இருக்க வேண்டிய சிபிஐ-யை, அரசியல் எதிரிகள், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களை குறிவைக்க மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் அரசாங்கம் தவறாக பயன்படுத்தி வருகிறது. இதுபோன்ற நிறுவன ரீதியான கைப்பற்றலை தடுப்பதற்காகவே, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேர்வுக் குழுவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். வருந்தத்தக்க வகையில், இந்த செயல்பாட்டில் எனக்கு எந்தவொரு அர்த்தமுள்ள பங்கையும் நீங்கள் தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறீர்கள்.

பலமுறை எழுத்துப்பூர்வமாக கோரிய போதிலும், தகுதியான வேட்பாளர்களின் சுய மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளோ அல்லது 360-டிகிரி அறிக்கைகளோ எனக்கு வழங்கப்படவில்லை. மாறாக, குழு கூட்டத்தின் போதுதான் அறுபத்தொன்பது வேட்பாளர்களின் மதிப்பீட்டுப் பதிவுகளை நான் முதல் முறையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 360-டிகிரி அறிக்கைகள் எனக்கு அடியோடு மறுக்கப்பட்டன.

ஒவ்வொரு வேட்பாளரின் வரலாறு மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு இந்தப் பதிவுகளின் விரிவான ஆய்வு மிகவும் முக்கியமானது. எந்தவொரு சட்டப்பூர்வ அடிப்படையுமின்றி, வேண்டுமென்றே தகவல்களை மறுப்பது, தேர்வு செயல்முறையை கேலிக்கூத்தாக்குவதோடு, நீங்கள் முன்கூட்டியே தீர்மானித்த வேட்பாளர் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதையும் உறுதி செய்கிறது.

2025 மே 5 ஆம் தேதி நடைபெற்ற முந்தைய கூட்டத்தில் நான் எனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருந்தேன் என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன். மேலும், நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான செயல்முறைக்கான நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைத்து, 2025 அக்டோபர் 21-ம் தேதியன்று உங்களுக்கு நான் கடிதம் எழுதியிருந்தேன், ஆனால் அதற்கு எனக்கு இதுவரை எந்தப் பதிலும் வரவில்லை.

தேர்வுக் குழுவிற்கு முக்கியத் தகவல்களை மறுப்பதன் மூலம், அரசாங்கம் அதனை ஒரு வெறும் சடங்காகக் குறைத்துள்ளது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அல்ல. இந்த ஒருதலைப்பட்சமான செயலில் பங்கேற்பதன் மூலம் எனது அரசியலமைப்பு கடமையிலிருந்து நான் விலக முடியாது. எனவே, நான் எனது எதிர்ப்பை மிகக் கடுமையாகத் தெரிவிக்கிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

