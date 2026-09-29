கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக.. ரூ.1 லட்சம் கோடி அரசு பத்திரங்களை விற்ற ரிசர்வ் வங்கி

புதுடெல்லி,
வங்கிகளிடம் அதிகமாக உள்ள பணப்புழக்கத்தை குறைக்கும் நடவடிக்கையாக, ரிசர்வ் வங்கி நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவரை ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான அரசு பத்திரங்களை விற்றுள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காலத்தில் இதுவே ரிசர்வ் வங்கியின் மிகப்பெரிய அரசு பத்திர விற்பனையாகும்.
வங்கிகளிடம் அதிக அளவில் பணம் புழக்கத்தில் இருந்ததால், ஒருநாள் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் ரிசர்வ் வங்கியின் கொள்கை வட்டி விகிதத்தைவிட குறைந்தது. இதையடுத்து வங்கிகளில் உள்ள அதிகப்படியான பணப்புழக்கத்தை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளை ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், நடப்பு நிதியாண்டின் மீதமுள்ள காலத்தில் 3 ஆண்டுகள் மற்றும் 5 ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடையும் அரசு பத்திரங்களின் விற்பனை அளவை மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது. இதனால், ரிசர்வ் வங்கி இனி வெளிச்சந்தையில் அரசு பத்திரங்களை அதிக அளவில் விற்பனை செய்யும் என சந்தை வட்டாரத்தினர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஐ.சி.பி.சி. வங்கியின் கருவூலப்பிரிவு தலைவர் அலோக் சர்மா, நீண்டகால அரசு பத்திரங்களில் முதலீட்டை அதிகரிப்பதைவிட அதை குறைப்பதே சிறந்தது என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ரிசர்வ் வங்கி ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான அரசு பத்திரங்களை விற்பனை செய்யலாம் என்றும் அவர் எதிர்பார்க்கிறார்.
ரிசர்வ் வங்கியின் தரவுகள் 2015-ம் நிதியாண்டு முதல் கிடைக்கின்றன. அதன் படி, இதற்கு முன்பு அதிகபட்சமாக 2018-ம் நிதியாண்டில் ரூ.90 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான அரசு பத்திரங்களை ரிசர்வ் வங்கி நிகரமாக விற்பனை செய்திருந்தது. அப்போது ரூ.500, ரூ.1,000 நோட்டுகள் திடீரென செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட பணப்புழக்க மாற்றங்களை சமாளிக்க இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது அந்த சாதனையை கடந்து, நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான அரசு பத்திரங்களை ரிசர்வ் வங்கி நிகரமாக விற்றுள்ளது.
ஆனந்த் ரதி குளோபல் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் கருவூலப் பிரிவு தலைவர் ஹர்சிம்ரன் சஹ்னி, அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் ரிசர்வ் வங்கி மேலும் ரூ.1 லட்சம் கோடி முதல் ரூ.1.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான அரசு பத்திரங்களை விற்பனை செய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். வங்கித்துறையில் தற்போது நிலவும் அதிகப்படியான பணப்புழக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
ரிசர்வ் வங்கி பணப்புழக்கத்தை தொடர்ந்து குறைத்தால், வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ராய்ட்டர்ஸ் நிறுவனம் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் பங்கேற்ற பெரும்பாலானோர், அடுத்த வாரம் நடைபெறும் ரிசர்வ் வங்கியின் கொள்கைக் கூட்டத்தில் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படலாம் என்று எதிர்பார்ப்பதாக செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.