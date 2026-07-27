ரூ.100 கோடிக்கு கூடுதலான வருவாய்... தனிநபர் எண்ணிக்கை 5 ஆண்டுகளில் 4 மடங்காக அதிகரிப்பு: அரசு தகவல்

புதுடெல்லி
இந்தியாவில் ரூ.100 கோடிக்கு கூடுதலாக வருவாய் ஈட்டும் தனிநபர்களின் எண்ணிக்கை 576 ஆக அதிகரித்து உள்ளது.
நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி ஒன்றிற்கு பதிலளித்த நிதி துறைக்கான மத்திய இணை மந்திரி பங்கஜ் சவுத்ரி, 2025-26 ஆண்டில், இந்தியாவில் ரூ.100 கோடிக்கு கூடுதலாக வருவாய் ஈட்டும் தனிநபர்களின் எண்ணிக்கை 576 ஆக அதிகரித்து உள்ளது. இது, 2021-22 ஆண்டின்போது 142 என்ற அளவில் இருந்தது என பதிலளித்து உள்ளார்.
இதனால், கணக்கெடுப்புக்கான கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்த எண்ணிக்கை 4 மடங்காக அதிகரித்து உள்ளது தெரிய வருகிறது. எனினும், வருமான வரி சட்டம், 2025-ன்படி கோடீசுவரர் என்ற வரையறை எதுவும் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
100 கோடிக்கும் கூடுதலாக சொத்துகள் வைத்திருக்கும் நபர்களின் விவரங்களை அரசு பராமரிக்கின்றதா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், சொத்து வரி சட்டம், 1957 ஆனது, 2016-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1-ந்தேதி முதல் நீக்கப்பட்டு விட்டது. இதனால், வரி செலுத்துவோரின் மொத்த சொத்து விவரங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை, தொடர்ந்து பராமரிக்கும் பணி எதனையும் அரசு மேற்கொள்ளவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
இதில், 5 ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக 2025-26 ஆண்டில், ரூ.100 கோடிக்கு கூடுதலாக வருவாய் ஈட்டும் தனிநபர்களின் எண்ணிக்கை 500-ஐ விட உயர்ந்து உள்ளது.