தேசிய செய்திகள்

ரூ.3 கோடியில் கட்டப்பட்ட பள்ளியைத் திறக்க ரூ.18 கோடி செலவு!

கோவிட் காலத்திற்கு பிறகு பள்ளியைத் திறக்க முயன்றபோது, பள்ளி வளாகத்தைச் சுற்றி உள்ளூர் நகராட்சியால் ஒரு பிரம்மாண்டமான குப்பை மலை உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
ரூ.3 கோடியில் கட்டப்பட்ட பள்ளியைத் திறக்க ரூ.18 கோடி செலவு!
மலை போல் குவிந்த குப்பை- அரசுப் பள்ளி
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லக்னோ,

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் ரூ.3 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட ஒரு அரசுப் பள்ளி, கடந்த 8 ஆண்டுகளாக ஒரு வகுப்பைக் கூட நடத்த முடியாமல் முடங்கிக் கிடந்துள்ளது. அதைவிட அதிர்ச்சியாக, அந்தப் பள்ளியைத் திறப்பதற்காக அதைச் சுற்றியிருந்த குப்பைகளை அகற்ற மட்டும் அரசாங்கம் ரூ.18 கோடி செலவிட்டுள்ளது.

முடங்கிய ரூ.3 கோடி பள்ளி

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தின் முஸ்தபாபாத் பகுதியில், 'அரசு மாதிரி ஆண்கள் இன்டர் கல்லூரி' என்ற பள்ளி கட்டிடம் ரூ.3 கோடி செலவில், 10 வகுப்பறைகளுடன் கடந்த வருடம் மார்ச் 2019-ல் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்ட உடனேயே கோவிட் பெருந்தொற்று காரணமாக வகுப்புகள் ஆன்லைனுக்கு மாறின.

உருவான குப்பை மலை

கோவிட் காலத்திற்கு பிறகு பள்ளியைத் திறக்க முயன்றபோது, பள்ளி வளாகத்தைச் சுற்றி உள்ளூர் நகராட்சியால் ஒரு பிரம்மாண்டமான குப்பை மலை உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் கடுமையான துர்நாற்றம் மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு, கடந்த 7 முதல் 8 ஆண்டுகளாக பள்ளிக்கு ஒரு மாணவர் கூட வர முடியாத நிலை நீடித்தது.

ரூ.18 கோடிக்கு குப்பை அகற்றம்

இந்த பள்ளியை எப்படியாவது திறந்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர காசியாபாத் மாநகராட்சி முடிவு செய்தது. இதற்காக கடந்த 6 மாதங்களாக தீவிர தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பள்ளிப் பகுதியில் தேங்கிக்கிடந்த சுமார் 1.75 லட்சம் மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் பயோ-மைனிங் தொழில்நுட்பம் மூலம் அகற்றப்பட்டன. இந்த பிரம்மாண்டமான குப்பை அகற்றும் பணிக்கு மட்டும் ரூ.18 கோடி செலவாகியுள்ளது.

6 மடங்கு கூடுதல் செலவு

பள்ளி கட்டிடத்தைக் கட்டுவதற்கு ஆன செலவை விட (ரூ.3 கோடி), அதைச் சுற்றியிருந்த குப்பைகளை அகற்றுவதற்கு 6 மடங்கு அதிகமாக (ரூ.18 கோடி) அரசுப் பணம் செலவிடப்பட்டுள்ளது பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், குப்பைகள் அனைத்தும் முழுமையாக அகற்றப்பட்டுவிட்டதால், 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இப்பள்ளியில் முதல் முறையாக வகுப்புகளைத் தொடங்குவதற்கான இறுதிப் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.

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Daily Thanthi
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