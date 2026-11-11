250 அடி உயர மின்கம்பியில் சிக்கிய ரஷ்ய பாராகிளைடர் வீரர்: 3 மணி நேரத்திற்குப் பின் பத்திரமாக மீட்பு.

சிம்லா,
இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலம் மண்டி மாவட்டத்தில், தரைமட்டத்திலிருந்து சுமார் 250 அடி உயரத்தில் உள்ள உயர் அழுத்த மின்சாரக் கம்பியில் சிக்கித் தவித்த ரஷ்ய நாட்டைச் சேர்ந்த பாராகிளைடர் வீரர், சுமார் 3 மணி நேரக் கடுமையான போராட்டத்திற்குப் பிறகு மீட்புப் படையினரால் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார்.
ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த 48 வயதான அலெக்ஸி இவாகின் என்பவர், நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலம் காங்ரா மாவட்டத்தில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற பாராகிளைடிங் தளமான 'பீர்-பில்லிங்' பகுதியில் இருந்து தனது பாராகிளைடிங் பயணத்தைத் தொடங்கினார். வான்வெளியில் பறந்து கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக வீசிய பலத்த காற்றின் காரணமாக அவர் தனது கட்டுப்பாட்டை இழந்து திசைமாறினார்.
இதில், மண்டி நகரத்திலிருந்து சுமார் 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மெஹர் மற்றும் தண்டு கிராமங்களுக்கு அருகே, பதான்கோட் - மண்டி தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு மேலே செல்லும் 33-கேவி உயர் அழுத்த மின்சாரக் கம்பியில் அவரது பாராகிளைடர் சிக்கிக்கொண்டது. இதனால், தரைமட்டத்திலிருந்து சுமார் 250 அடி உயரத்தில் அவர் அந்தரத்தில் தொங்கியபடி உயிருக்குப் போராடினார்.
இதுகுறித்து உடனடியாக தகவல் அறிந்த உள்ளூர் நிர்வாகம் மற்றும் போலீசார் விரைந்து செயல்பட்டு, அந்த பகுதியின் மின் இணைப்பைத் துண்டித்தனர். இதனால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை, மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை, தீயணைப்புத் துறை மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
ராட்சத ஹைட்ராலிக் கிரேன் மற்றும் மேடை வரவழைக்கப்பட்டு, சுமார் இரண்டரை முதல் 3 மணி நேரத் தீவிர முயற்சிக்குப் பிறகு அலெக்ஸி பத்திரமாகக் கீழே இறக்கப்பட்டார். எவ்விதப் பெரிய காயங்களுமின்றி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய அவர், முதலுதவி மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக மண்டி மண்டல ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தையடுத்து பதான்கோட் - மண்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.