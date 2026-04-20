மிஸ் இந்தியா பட்டம் வென்ற சாத்வி

புவனேஸ்வர்,
ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வர் நகரில் 75-வது மிஸ் இந்தியா-2026 போட்டி பிரமாண்டமாக நேற்று நடைபெற்றது.
இறுதி போட்டில் 30 போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்ட நிலையில், அவர்களை பின்னுக்கு தள்ளி கோவாவை சேர்ந்த சாத்வி சதீஷ் சைல் (நடுவில் இருப்பவர்) மிஸ் இந்தியா-2026 பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த உள்ளார்.
இந்த போட்டியில் மராட்டிய மாநிலத்தை சேர்ந்த ராஜ்நந்தினி பவார் (வலதுபுறம் இருப்பவர்) 2-வது இடத்தையும், ஜம்மு-காஷ்மீரை சேர்ந்த ஸ்ரீ அத்வைதா (இடதுபுறம் இருப்பவர்) 3-வது இடத்தையும் பெற்றனர்.
வெற்றிக்கு பின்னர் சாத்வி சதீஷ் சைல் கூறுகையில், "இது கனவு போல உள்ளது. உலக மேடையில் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்தது பெருமை" என்று தெரிவித்தார்.