டெல்லி போராட்டம்: மனுக்கள் மீதான விசாரணை ஒத்தி வைப்பு - சுப்ரீம் கோர்ட்டு

புதுடெல்லி,
டெல்லியில் நேற்று முன் தினம் நடைபெற்ற போராட்டங்களை முன்னிட்டு, மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்கள் மூடப்பட்டது மற்றும் ரெயில் சேவைகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் மீதான விசாரணையை சுப்ரீம் கோர்ட்டு வரும் 15-ந்தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.
தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையில், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த மனுக்களை நேற்று விசாரிக்க இருந்தது. ஆனால், நீதிபதி வி. மோகனா உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால் விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
நீதிபதி மோகனா உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலும் கோர்ட்டுக்கு வந்திருப்பதாக விசாரணையின் தொடக்கத்தில் தலைமை நீதிபதி தெரிவித்தார்.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக அக்டோபர் 10-ந்தேதி நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு முன்னதாக, மெட்ரோ மற்றும் ரெயில் சேவைகளை முழுமையாக நிறுத்தக்கூடாது என்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டின் உத்தரவை மீறியதாகக் கூறி கோர்ட்டு அவமதிப்பு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு தொடர்பாக மத்திய அரசு தனது பதில் பிரமாணப் பத்திரத்தை தாக்கல் செய்ய கோர்ட்டு அளித்திருந்த கால அவகாசம் நேற்று முடிவடைந்தது.
இதுகுறித்து துஷார் மேத்தா கூறுகையில், பிரமாணப் பத்திரம் தயாராக இருப்பதாகவும், அதில் மேலும் சில விவரங்களைச் சேர்த்து விரிவான பதிலாக தாக்கல் செய்ய விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் அமர்வு, பிரமாணப் பத்திரத்தை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு கூடுதல் அவகாசம் அளித்தது. மேலும், அதன் நகலை மனுதாரர்கள் தரப்பு வக்கீல்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணை வரும் 15-ந்தேதி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.