நகைக்கடையில் கைவரிசை... வாயில் நகைகளை மறைத்து பெண்கள் நூதன திருட்டு!

லக்னோ,
திருமணத்துக்காக நகைகள் வாங்குவது போல நகைக்கடைக்குள் நுழைந்த 5 பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆண் அடங்கிய கும்பல், நகைகளை வாயில் மறைத்து வைத்து திருடிச் சென்ற சம்பவம் உத்தரப் பிரதேசத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சுமார் ரூ.8 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகளை திருடியதாகக் கூறப்படும் கும்பலை, நூற்றுக்கணக்கான சி.சி.டி.வி. கேமராக்களின் பதிவுகளை ஆய்வு செய்து போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கடந்த செப்டம்பர் 12-ம் தேதி, சந்த்பூர் சந்தையில் உள்ள தினேஷ்வர்மா என்பவரின் நகைக்கடைக்கு 5 பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆண் சென்றுள்ளனர். திருமண நிகழ்ச்சிக்காக நகைகளை வாங்க வேண்டும் எனக் கூறிய அவர்கள், நீண்ட நேரம் கடை உரிமையாளரிடம் பேசியபடியே பல்வேறு நகைகளை எடுத்துப் பார்த்துள்ளனர்.
அப்போது, கும்பலில் இருந்த சில பெண்கள் கடை ஊழியர்கள் மற்றும் உரிமையாளரின் கவனத்தை திசைதிருப்பி, நகைகளை வாயில் மறைத்து வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தக் காட்சிகள் கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சி.சி.டி.வி. கேமராவில் பதிவாகியிருந்தன.
கும்பல் அங்கிருந்து வெளியேறிய பின்னரே கடையில் நகைகள் திருடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அதிர்ச்சியடைந்த கடை உரிமையாளர் போலீசில் புகார் அளித்ததுடன், சி.சி.டி.வி. காட்சிகளையும் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தார்.
திருடப்பட்ட நகைகளின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ.8 லட்சம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணையைத் தொடங்கிய போலீசார், கும்பல் சென்ற பாதையைத் தீவிரமாக கண்காணித்தனர். சந்த்பூரில் இருந்து காசியாபாத் வரை அவர்கள் சென்றதாகக் கூறப்படும் பாதையில் இருந்த நூற்றுக்கணக்கான சி.சி.டி.வி. கேமராக்களின் பதிவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
நகைக்கடையில் இருந்து வெளியேறிய கும்பல், இரண்டு கார்களில் பயணித்தது தெரியவந்தது. மேலும், அவர்கள் ஜோயா சுங்கச்சாவடி வழியாகச் சென்றதும் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மூலம் போலீசாருக்கு தெரியவந்தது.
சி.சி.டி.வி. காட்சிகளைத் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்த போலீசார், கும்பல் காசியாபாத் பகுதியில் இருப்பதை கண்டறிந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அங்கு சென்ற போலீசார், கும்பலைச் சேர்ந்தவர்களை கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் காசியாபாத் விஜய்நகர் கேலா தேஹாத் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜாஹிதா என்ற சோட்டா மற்றும் அவரது கூட்டாளியான ஆஷியா ஆகியோர் அடங்குவர்.
மேலும், சாஹிபாபாத்தைச் சேர்ந்த காத்தூன் மற்றும் காசியாபாத்தைச் சேர்ந்த அஸ்மீன், ருக்சானா, சலாவா, பூரியா, பரீத் கான் உள்ளிட்டோரும் இந்தக் குற்றச்சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்கள் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
போலீஸ் விசாரணையில், அம்ரோஹாவில் குடும்பத்தில் நடைபெறவிருந்த திருமணத்தில் தாய்வழி குடும்பம் சார்பில் வழங்கப்படும் 'பாத்' என்ற பாரம்பரிய திருமணப் பரிசை வழங்க வேண்டியிருந்ததால் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக ஜாஹிதா தெரிவித்ததாக போலீசார் கூறியுள்ளனர்.
அதேபோல், நகைகளின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் ஏற்பட்ட தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக திருட்டில் ஈடுபட்டதாக மற்றொரு நபர் தெரிவித்ததாகவும் போலீசார் கூறுகின்றனர்.
இந்தக் கும்பல் ஏற்கெனவே தாம்பூரிலும் இதேபோன்ற நகைத்திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
மேலும், உத்தரப் பிரதேசத்தின் பிற மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி, வேறு மாநிலங்களிலும் இதே பாணியில் நகைக்கடைகளை குறிவைத்து திருட்டுச் சம்பவங்களை அரங்கேற்றியிருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.