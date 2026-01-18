டெல்லி விமான நிலையத்தில் கடத்தல் தங்கம், கஞ்சா பறிமுதல் - 5 பேர் கைது
கைப்பற்றப்பட்ட தங்கத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ.2 கோடியே 90 லட்சம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுடெல்லி,
டெல்லி இந்திராகாந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சுங்க இலாகா அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். அப்போது மியான்மர் நாட்டின் யாங்கூன் நகரில் இருந்து வந்த 3 மியான்மர் நாட்டு பயணிகளின் உடைமைகளை பரிசோதித்தபோது அவர்கள் அதில் 13 தங்கக்கட்டிகளை மறைத்து வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அதிகாரிகள் அதனை கைப்பற்றி 3 பேரையும் கைது செய்தனர். கைப்பற்றப்பட்ட தங்கம் 2 கிலோ 158 கிராம் எடையில் இருந்தது. இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.2 கோடியே 90 லட்சம் ஆகும்.
இதுபோல தாய்லாந்தின் பாங்காங்கில் இருந்து வந்த 2 இந்திய பயணிகளின் உடைமைகளில் 8 கிலோ 771 கிராம் உயர் ரக கஞ்சா மறைத்து வைக்கப்பட்டு இருந்தது. அதனையும் அதிகாரிகள் கைப்பற்றி அவர்கள் 2 பேரையும் கைது செய்தனர். இந்த கஞ்சாவின் மதிப்பு ரூ.9 கோடி ஆகும்.
Related Tags :
Next Story