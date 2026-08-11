அவ்வளவு வேகம்... மக்களவையில் 36 நிமிடங்களில் 7 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம்

புதுடெல்லி
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின்போது, மக்களவையில் 36 நிமிடங்களில் 7 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளன.
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் 20-ந்தேதி தொடங்கி நடந்து வருகிறது. இந்த கூட்டத்தொடரில் டெல்லி மாணவர் போராட்டத்தின்போது நடந்த தடியடி, அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபடுகின்றனர்.
இதனால், அவை நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்படுகின்றன. கூட்டத்தொடர் முடிய இன்னும் 2 நாட்கள் மீதம் உள்ளன. ஆனால், பலத்த சர்ச்சைக்குரிய தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவோ அல்லது எப்.சி.ஆர்.ஏ. மசோதாவோ தாக்கல் செய்யப்படாத சூழலில், நடப்பு தொடரில் 19 மசோதாக்கள் குறையாமல் தாக்கல் செய்யப்பட்டு உள்ளன என தகவல் தெரிவிக்கின்றது.
இதில், இந்த மசோதா நிறைவேறிய விதம் விவாதத்திற்குரிய ஒன்றாக உள்ளது. எந்தவித விவாதமும் இன்றி இந்த மசோதாக்கள் நிறைவேறி உள்ளன.
அதிலும், 36 நிமிடங்களில் 7 மசோதாக்கள் நிறைவேறாமல் உள்ளன. இது சராசரியாக 5 நிமிடங்களில் ஒரு மசோதா என்ற கணக்கில் வருகிறது. சில மசோதாக்களில் எம்.பி.க்கள் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அதனால், அவை அதிக காலம் எடுத்து கொண்டன.
இன்றைய தினம் மக்களவையில் கேரள (பெயர் மாற்றம்) மசோதா, 2016 என்ற கேரள மாநிலத்திற்கான பெயர் மாற்றம் தொடர்பான மசோதா நிறைவேறியது. இதேபோன்று, தேசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழக (திருத்த) மசோதா, 2026 இன்று அவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மசோதாவை மத்திய இணை மந்திரி மொஹல் முரளிதர் தாக்கல் செய்து பேசினார். இதன்பின்னர் அது பரிசீலனைக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டது. ஆதரிப்போர் கையை உயர்த்துக என அவைக்கு தலைமை வகித்த கிருஷ்ண பிரசாத் தென்னட்டி கூறினார். இதன்படி, குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதா நிறைவேறியது. இந்த சூழலில் அவை நாளை காலை 11 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.