திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் பிளவு; இரண்டு பிரிவுகளுக்கும் புதிய பெயர், சின்னம் ஒதுக்கீடு

கொல்கத்தா,
சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்விக்குப்பிறகு மேற்கு வங்காளத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாக உடைந்தது. முன்னாள் முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான அணி மற்றும் அரூப் ராய் தலைமையிலான அணிகளும் தங்கள் தரப்பே உண்மையான திரிணாமூல் கட்சி என்று கூறி வருகின்றன. இதையடுத்து இரு அணிகளின் கோரிக்கைகளையும் பரிசீலிக்கும் வரை பெயர் மற்றும் சின்னத்தை முடக்க தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது.
இதனிடையே மேற்கு வங்காளத்தின் நந்திகிராம் மற்றும் ரேஜினகர் தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ந் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் இரு அணிகளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பெயர் மற்றும் இரட்டை மலர் சின்னத்தில் போட்டியிட முடியாது. இரு அணிகளும் தங்களுக்கு விருப்பமான பெயர்களையும், தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள சுயேச்சை சின்னங்களின் பட்டியலில் இருந்து தலா 3 சின்னங்களையும் தேர்வு செய்து செப்டம்பர் 18-ந்தேதி(இன்று) காலை 11 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி இரண்டு அணியினரும் தங்களுக்கு விருப்பமான பெயர் மற்றும் சின்னத்தை தேர்வு செய்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் இரண்டு அணிகளுக்கும் புதிய பெயர் மற்றும் சின்னங்களை ஒதுக்கீடு செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்படி மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான அணிக்கு ‘மம்தா அனைத்து இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ்’ என்ற பெயர் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரது அணிக்கு கால்பந்து சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதே போல் அரூப் ராய் தலைமையிலான அணிக்கு ‘ஜனநாயக திரிணாமுல் காங்கிரஸ்’ என்ற பெயரும் ‘கடித உரை’(Envelope) சின்னமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இரு அணிகளும் தங்களுக்கான தனித்தனி பெயர் மற்றும் சின்னத்தில் இடைத்தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் இந்த இடைக்கால ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. கட்சியின் பெயர் மற்றும் சின்னம் தொடர்பான இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் வரை இந்த இடைக்கால உத்தரவு அமலில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.