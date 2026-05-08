தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் முதல்-மந்திரி பதவிக்கு சுவேந்து அதிகாரி, அக்னிமித்ரா பால் பெயர்கள் பரிசீலனை

மேற்கு வங்காளத்தில் முதல் முறையாக அமையவுள்ள பா.ஜ.க. ஆட்சியின் தொடக்க விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கொல்கத்தா,

சுவேந்து அதிகாரி : பா.ஜ.க.வின் வெற்றி நாயகன் என்று அழைக்கப்படும் சுவேந்து அதிகாரி தான் அடுத்த முதல்-மந்திரியாக பதவியேற்க உள்ளதாக நம்ப தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இவருக்கு தான் முதல்-மந்திரி பதவி கொடுக்க வேண்டும்.. காரணம் ஒரு அதிரடி பேட்ஸ்மேன்.. இன்னொரு யோகி. தனது அரசியல் குருவான மம்தா பானர்ஜியுடன் போட்டியிட்டு தோல்வியடைய செய்தவர் இந்த சுவேந்து அதிகாரி. மேற்கு வங்க தேர்தலில் அமோக வெற்றிக்கு பெரும் மூளையாக செயல்பட்டவர்.

அக்னிமித்ரா : இவர் மேற்கு வங்க மாநிலத் துணைத் தலைவர் இந்த அக்னி மித்ரா. அசன்சோல் தெற்கு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

அசன் சோல் தெற்கு தொகுதியில் திரிணாமூல் காங்கிரஸின் தபஸ் பானர்ஜியை 40,000-க்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அக்னிமித்ரா அபார வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

முதல்-மந்திரி பதவிக்கான பந்தயத்தில் அக்னிமித்ரா பெயரும் பலமாக அடிபடுகிறது. இதனிடையே நாளை கவர்னர் மாளிகைக்குச் சென்று சுவேந்து அதிகாரி, சாமிக் பட்டாச்சார்யா மற்றும் பா.ஜ.க. தேசிய பொதுச் செயலாளர் சுனில் பன்சல் ஆகியோர் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர உள்ளனர்.

