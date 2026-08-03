உடல் உறுப்பு தானத்தில் முதலிடம் பெற்ற தமிழ்நாடு!

புதுடெல்லி,
உடல் உறுப்பு தானம் மற்றும் மாற்று அறுவை சிகிச்சைப் பணிகளில் தேசிய அளவில் சிறந்த முறையில் செயல்பட்டதற்காக, தமிழ்நாடு அரசுக்கு மத்திய அரசு ‘மிகச் சிறந்த மாநிலம்’ என்று விருதை வழங்கியது.
புதுடெல்லியில் மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் தேசிய உறுப்பு மற்றும் திசு மாற்று அமைப்பு உடல் உறுப்பு தான தின விழாவினை நடத்தியது. இந்தியாவில் மூளைச்சாவு அடைந்தவர்களிடமிருந்து உடல் உறுப்புகளைப் பெற்று, மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்வதை ஊக்குவிப்பதில் தமிழ்நாடு பல ஆண்டுகளாக முன்னோடி மாநிலமாகத் திகழ்ந்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து இத்துறையில் சாதனை படைத்து வரும் தமிழகத்திற்கு, இந்த ஆண்டும் மிகச் சிறந்த செயல்பாட்டிற்கான தேசிய விருது கிடைத்துள்ளது.
இந்த விருது குறித்துப் பேசிய தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கே.ஜி. அருண்ராஜ், "இந்த உயரிய விருதை உடல் உறுப்பு தானம் செய்த கொடையாளர்களுக்கும், அவதிப்படும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்க முன்வந்த அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கும் அர்ப்பணிக்கிறோம்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
மேலும், விபத்துக்கள் அதிகம் நிகழும் பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு முதலுதவி மற்றும் சி.பி.ஆர் பயிற்சிகளை வழங்க தமிழக அரசு புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் அமைப்பு மூலம் உறுப்பு ஒதுக்கீடு மிகவும் வெளிப்படையான முறையில் ஆன்லைன் வழியாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கக் காலத்திலேயே, இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் 57 கொடையாளர்கள் மூலம் உறுப்புகள் பெறப்பட்டு பல உயிர்கள் காக்கப்பட்டுள்ளன.
உடல் உறுப்பு தானம் செய்பவர்களின் இறுதிச் சடங்குகள் அரசு மரியாதையுடன் நடத்தப்படும் எனத் தமிழக அரசு ஏற்கெனவே அறிவித்து செயல்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. உடல் உறுப்பு தானத்தில் தமிழ்நாட்டின் இந்தத் தொடர் சாதனைகள், இந்திய அளவில் பிற மாநிலங்களுக்கு ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறது. இந்திய உடல் உறுப்பு தான தின விழாவில் தமிழ்நாடு இந்த உயரிய அங்கீகாரம் பெற்று பெருமை சேர்த்துள்ளது.